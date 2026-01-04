Prepararse para lo que viene en México tras la caída de Maduro

Según avanzan las horas, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum recibe más información de inteligencia, nacional e internacional, sobre la incursión militar de Estados Unidos para el secuestro y posterior arresto del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Esta información tendrá una influencia relevante sobre decisiones gubernamentales, en lo político, económico y diplomático. Hay previsiones de que se refleje, por ejemplo, en el escrutinio de la DEA sobre candidaturas a elecciones aquí en 2027, o con el bloqueo a figuras dominantes en la vida de Morena, que encabeza Luisa María Alcalde, lastrada desde ahora por las presiones del bloque más duro, sea en términos ideológicos, sea en la gama de intereses ligados al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio se sabe que la detención de Maduro y Flores (figura ella clave en el manejo petrolero y en las alianzas internacionales del chavismo) estuvo apoyada en una cadena de traiciones –civiles y militares–, cultivada por la CIA durante los meses previos en el primer círculo de confianza de la pareja presidencial. También, que la Casa Blanca puso todo en alerta en los días posteriores a la Navidad, cuando ya existía un seguimiento en tiempo real de cada movimiento del dictador. La orden del ataque surgió en las últimas horas del año, al estimarse mínimo el margen de error. El comando militar a cargo sabía que habría de toparse con la guardia personalísima de la pareja presidencial, integrada por cubanos, la cual fue eliminada, de acuerdo con los reportes disponibles hasta ahora.

Maduro no habría siquiera alcanzado a refugiarse en el búnker especialmente diseñado para él, pero que cada noche alternaba con otras sedes. En el momento crítico no presentó resistencia y se rindió ante sus captores. La suma total de muertes de venezolanos se contaría en docenas. Del lado norteamericano habría bajas entre mercenarios sumados a la llamada “Fuerza Delta” que desempeñó esta misión.

A la luz de todo ello, instancias gubernamentales mexicanas comenzaron a trazar escenarios sobre el impacto que tendrá en las alianzas políticas, comerciales y diplomáticas de México, dentro y fuera de la región, el cambio de régimen en Caracas y el regreso del llamado “big stick” (gran garrote) desde Washington. Cobra especial resonancia el nuevo alarde verbal del presidente Donald Trump, al asegurar –bajo el contexto del ataque sobre Venezuela– que “algo habrá que hacer” con las bandas criminales que, dijo, “gobiernan” nuestro país.

Entre las estrategias que han empezado a ser analizadas en secretarías de estado del gobierno Sheinbaum se cuentan las siguientes:

1) El impacto petrolero. No a corto plazo, pero la producción petrolera venezolana aumentará. Inversiones de las compañías internacionales del sector previstas para invertir aquí pueden optar o ser inducidas a virar hacia allá. Malos augurios para los planes de coinversión propuestos por Luz Elena González, secretaria de Energía.

2) Cuba. El envío de petróleo a La Habana es histórico, pero en otro contexto. Mantenerlo tendrá un costo político creciente, salvo que exista un acuerdo diplomático con Washington.

3) Crimen organizado. “Algo se tendrá que hacer” para mejorar la persecución a cabezas de las bandas principales. Crecerá la presión de la DEA por un papel más protagónico, con el amago de acciones unilaterales. Un desafío enorme para el titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

4) El futuro del obradorismo. El expresidente dejó, nuevamente, su “retiro político” para condenar el operativo de Estados Unidos en Venezuela –pudo hacerlo antes para lamentar las 14 muertes en el Tren Transístmico. Toda su narrativa abrevó de 27 años de chavismo. ¿Cabe en los nuevos escenarios esa narrativa?