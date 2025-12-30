¡Que el 2026 sea un mejor año para todos!

Hemos llegado a la última jornada de un año más.

El ciclo de 12 meses que iniciamos con una cuenta regresiva hace 365 días llega a su fin y eso marca, esencialmente, el momento de hacer dos cosas:

La primera de ellas es pasar revista a lo realizado en el periodo previo y evaluar cuántos de los objetivos contingentes que nos propusimos pudimos conseguir, y qué tanto logramos avanzar en la concreción de los proyectos de largo plazo que nos impusimos con anterioridad.

La segunda es proyectar, de cara al ciclo que comienza, los objetivos que buscaremos conquistar, bien sea que se trate de la reiteración de un propósito en el cual hemos fracasado –parcial o totalmente–, bien sea que implique un objetivo enteramente nuevo.

En ambos casos, el ritual de evaluación/proyección que realizamos en la Noche Vieja tiene un componente fundamental: renovar nuestras expectativas en la idea de construirnos un futuro mejor. Porque la vida de los seres humanos está hecha, esencialmente, de optimismo.

No importa lo exitoso que haya sido el año que toca a su fin. Lo normal, lo natural, lo deseable, es que pensemos en superar lo conseguido; en agregar una capa adicional de dificultad a las metas conquistadas; en incrementar el valor de lo ya alcanzado.

Y hay buenas razones para que pensemos así, pues adherirnos a la idea opuesta implicaría aceptar que lo mejor de nuestra vida ha pasado ya, y que no es posible conseguir nada adicional, ni agregarle valor a nuestra propia existencia.

De espaldas a esta posibilidad, nuestra propia naturaleza nos empuja a considerar que lo mejor siempre está por venir; que aún existen objetivos, sueños y proyectos a los cuales vale la pena dedicar nuestros esfuerzos cotidianos; que todavía quedan cosas por descubrir, cimas por conquistar, retos por acometer.

Por ello recibimos cada año con júbilo; por ello es el optimismo el signo distintivo del encuentro para el cual nos disponemos con entusiasmo en las postrimerías de cada calendario; por ello brindamos y formulamos propósitos... porque nuestra reserva de optimismo se renueva al ritmo de las últimas campanadas del año que se agota.

En VANGUARDIA le acompañamos en el propósito por hacer del año que está por comenzar, uno mejor que el 2025. Expresamos gratitud por lo que hemos recibido en los doce meses previos y nos disponemos a emprender la aventura del año nuevo con ánimos renovados.

Nuestro compromiso, como cada año que nos hemos acompañado en el tránsito de la vida, es mejorar nuestro desempeño en la tarea de servir a la comunidad de la que formamos parte con orgullo y contribuir de mejor forma a su desarrollo y crecimiento.

Que el 2026 llegue pletórico de buenaventura para usted y su familia.

¡Feliz Año Nuevo!