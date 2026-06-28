¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo!

Una de esas órdenes fue para declarar “a los cárteles (de la droga) como organizaciones terroristas”, lo cual antes, por razones tanto de orden jurídico como político, oficialmente no había hecho ese país.

El 20 de enero de 2025, hace año y medio, Donald Trump juró por segunda vez como presidente de Estados Unidos. De esa jornada lo que más llamó la atención en nuestro país fue que, en su discurso inaugural, Trump anunció que ese día había firmado varias órdenes ejecutivas que llamó “históricas”.

Lo curioso del caso es que en ese discurso inaugural, Trump, a pesar de la referencia explícita que hizo de cómo los cárteles mexicanos controlan mediante “asesinatos, terror, violaciones y fuerza bruta, casi todo el tráfico ilegal (de droga) a través de la frontera de Estados Unidos”, sorpresivamente se abstuvo de identificar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Sólo declaró como tales al llamado “Tren de Aragua”, de Venezuela, y al “Mara Salvatrucha”, de El Salvador.

De manera especulativa, se puede suponer que, como deferencia hacia el gobierno mexicano, la nueva administración norteamericana le hizo saber con anticipación tanto el contenido de ese pasaje del discurso inaugural de Trump como el de la citada orden ejecutiva. Probablemente algo se negoció o se estaba negociando para no incluir en esa ocasión a los cárteles mexicanos.

En esa misma línea, es dable suponer que al final no hubo acuerdo o, de haberlo habido, el gobierno mexicano lo incumplió. El hecho es que, aparentemente agotada la paciencia de los estadounidenses, finalmente el 20 de febrero, justo un mes después de la toma de posesión de Trump, el Departamento de Estado emitió una hoja informativa oficial para declarar “como organizaciones terroristas (FTO) y terroristas globales especialmente designados” a la siguiente media docena de cárteles mexicanos: de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, Nueva Familia Michoacana, del Golfo y Cárteles Unidos.

Conforme a la legislación de EU, a partir del 20 de febrero de 2025 ha quedado oficialmente legalizado el trabajo de inteligencia, combate –incluso armado– y la aniquilación, dondequiera que se encuentren, de esas organizaciones mexicanas declaradas terroristas. El asunto es grave.

Tomando como referencia esa fecha, un periodista de investigación del equipo de Ciro Gómez Leyva se dio a la tarea de rastrear en declaraciones, órdenes y reportes institucionales estadounidenses las veces que se ha hecho referencia a la posible intervención de ese país en el nuestro en contra de los cárteles que aquí operan.

Encontró que, entre el 13 de marzo de 2025 y el 18 de junio de 2026, han sido nada menos que 27 las enunciaciones en torno al punto.

Las fuentes de esas declaraciones han sido como sigue: 8 directamente hechas por Donald Trump, 8 las encontró en documentos y reportes institucionales, 4 corresponden al secretario de Estado, Marco Rubio, y 2 al vicepresidente J.D. Vance, y una a cada uno de los siguientes personajes: Pete Hegseth (secretario de Guerra), Tom Homan, Ronald Johnson (embajador de EU en México), Gregory Guillot y Karoline Leavitt junto con Stephen Miller. Suman: 27.