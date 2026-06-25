Cárteles mexicanos vulneraron celulares de militares de EEUU tras operativos contra “El Mencho”, revela NYT

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    Cárteles mexicanos vulneraron celulares de militares de EEUU tras operativos contra “El Mencho”, revela NYT
    Las tensiones tácticas y tecnológicas en la frontera entre México y Estados Unidos han entrado en una fase crítica. FOTO: THE NEW YORK TIMES

Un reporte de The New York Times revela que organizaciones criminales vulneraron dispositivos de militares estadounidenses y enviaron amenazas directas en medio de un costoso e indefinido despliegue del Pentágono.

Las tensiones tácticas y tecnológicas en la frontera entre México y Estados Unidos han entrado en una fase crítica. Según una investigación publicada por el diario estadounidense The New York Times, agrupaciones del crimen organizado lograron hackear los teléfonos celulares de soldados estadounidenses desplegados en la zona fronteriza, comenzando a enviarles mensajes de texto con contenido intimidatorio.

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De acuerdo con funcionarios del Congreso de Estados Unidos citados por el rotativo, este repunte de agresiones digitales e intentos de interferencia se desató de manera posterior al fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue abatido durante el mes de febrero en una operación que contó con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El despliegue de la operación “Ardent Vanguard”

La vulneración a las comunicaciones del personal militar ocurre en el marco de la operación denominada Ardent Vanguard, una iniciativa del Pentágono que mantiene a aproximadamente 9 mil soldados en servicio activo desplegados a lo largo de más de 3 mil 200 kilómetros de la frontera suroeste. Aunque los cruces irregulares disminuyeron considerablemente hace meses, las tropas permanecen estacionadas en cinco franjas de terreno asignadas en California, Arizona, Nuevo México y Texas.

A pesar de las amenazas cibernéticas recibidas y del repliegue de los cárteles hacia zonas montañosas de difícil acceso para evadir los controles, los mandos militares consultados aclararon que no se han registrado bajas de personal ni ataques directos con aeronaves no tripuladas (drones) contra las posiciones norteamericanas.

$!La vulneración a las comunicaciones del personal militar ocurre en el marco de la operación denominada Ardent Vanguard.
La vulneración a las comunicaciones del personal militar ocurre en el marco de la operación denominada Ardent Vanguard. FOTO: THE NEW YORK TIMES

Tecnología militar y patrullajes conjuntos con México

Para contrarrestar el monitoreo y las actividades de las organizaciones delictivas, las Fuerzas Armadas estadounidenses han incrementado exponencialmente el uso de recursos tecnológicos de última generación en la región:

- Vigilancia aérea: Se han realizado más de 800 misiones de reconocimiento utilizando aviones U-2, RC-135 y drones RQ-4 Global Hawk.

- Cooperación binacional: Por primera vez se han implementado patrullas conjuntas con el Ejército Mexicano, empleando sistemas de radiocomunicación encriptada y láseres de alta energía diseñados para neutralizar los drones de vigilancia de los cárteles.

Debate presupuestario y político en el Congreso

La permanencia indefinida de las tropas ha generado severos cuestionamientos en el Poder Legislativo de Estados Unidos. Financieramente, la operación representa un gasto de decenas de millones de dólares a la semana; tan solo en los primeros cuatro meses se reportó un costo de 525 millones de dólares.

El senador demócrata Jack Reed advirtió que la misión debilita el adiestramiento esencial del Ejército, el cual enfrenta un déficit cercano a los 2 mil millones de dólares debido a que el Departamento de Seguridad Nacional no ha reembolsado dichos recursos. Asimismo, la representante demócrata Sara Jacobs criticó la estrategia, señalando que las labores de control migratorio y fronterizo desvían a los soldados de sus funciones principales y elevan innecesariamente los niveles de riesgo para sus vidas.

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El hackeo de dispositivos a personal del ejército estadounidense evidencia una sofisticación en las capacidades de respuesta tecnológica por parte de los cárteles mexicanos tras la pérdida de sus liderazgos. Mientras la operación Ardent Vanguard recibe a su tercer comandante, el general de división Curtis D. Taylor, la falta de una fecha de retiro definitiva para las tropas perpetúa un debate abierto sobre el costo financiero, la seguridad nacional y los límites operativos de las fuerzas militares en tareas de control fronterizo.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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