Realidades actuales e históricas y el Oscar

Hasta el momento de escribir estas líneas, la guerra iniciada por Estados Unidos en contra de Irán se encuentra todavía en su mayor apogeo, ya no digamos su presidente, sino su secretario de guerra.

Sin embargo, lejos de recomendar, por ejemplo, la película número uno en la plataforma de Netflix “Máquina de guerra”, de Patrick Hughes, las mejores opciones en cine estrenadas el fin de semana pasado en el streaming están muy distantes a esta y corresponden a filmes que por un lado se encuentran nominados al Oscar para la entrega que se llevará a cabo este próximo fin de semana, o bien ganadores previos de la estatuilla dorada, que inclusive dentro del género de la comedia llevan a una mayor reflexión en relación tanto a un régimen totalitario iraní como gobiernos sudamericanos o de países de oriente aparentemente democráticos:

“FUE UN SIMPLE ACCIDENTE” (Jafar Panahí, 2025): Nominada al Oscar a la Mejor Película Internacional así como al Mejor Guión Original que se entregan este domingo, la ganadora de la Palma de Oro del año pasado puede encontrarse desde el viernes 6 dentro del catálogo de MUBI y nos recrea dentro de géneros que van del thriller al humor negro cómo el atropellamiento de un perro, siendo de noche en un camino de terracería de Irán, puede desencadenar una reacción en cadena de problemas cada vez mayores y, por representar desde dentro la realidad de su régimen represor, ha llevado a su realizador a pisar la cárcel a lo largo de su trayectoria.

“PARQUE LEZAMA” (Juan José Campanella, 2026): El mismo día que Netflix estrenó en su catálogo la mencionada “Máquina de guerra” también puso a disposición de sus suscriptores la más reciente cinta del cineasta argentino ganador del Oscar a la Mejor Película Extranjera del 2009 por el thriller “El secreto de sus ojos” para ahora, basado en un exitoso montaje teatral protagonizado por los primeros actores Luis Brandoni y Eduardo Blanco, ambos recrean sus personajes de un ex militante comunista y un hombre más “alivianado” que entablan una amistad en la banca del parque que da título a la historia que nos lleva a conocer sus realidades como personas de la tercera edad.

“ÉXODO” (Otto Preminger, 1960): Disponible dentro del catálogo de la plataforma de MGM Plus, la ganadora del Oscar a la Mejor Música de su año para el maestro Ernest Gold por su poderoso tema musical, a pesar de su larga duración (casi tres horas y media) es una épica que bien vale la pena redescubrir quienes ya la conocíamos y descubrir los que no, ya que, protagonizada por dos ganadores de la estatuilla como Paul Newman y Eva Marie Saint, nos remonta a la situación que propició el nacimiento del hoy tan conflictivo estado de Israel a fines de la Segunda Guerra Mundial a partir de la llegada de un barco lleno de judíos a un territorio palestino.

