Recursos y habilidades al servicio de resolver las necesidades que enfrentamos a diario, especialmente fuera de casa

Cuando estamos en un lugar nuevo, o en un lugar donde no hemos estado en muchos años, necesitamos habilidades de supervivencia. Necesitaremos hacer trámites, comprar cosas, pagar cuentas, cocinar, comer fuera, ponerle gasolina al coche, movernos en transporte público, asistir a eventos (tal vez teatro, servicios religiosos, cine, conciertos, festivales), ir a museos y parques, participar en deportes de temporada, cuidar de nuestras mascotas y muchas otras cosas. Para eso usamos los recursos que están a nuestra disposición. Las redes sociales de la comunidad y áreas cercanas, google, las recomendaciones de personas que viven en el lugar y a quienes conocemos, los vecinos, el departamento de turismo, la cámara de comercio. Podemos preguntarle cosas al cajero del supermercado o a cualquier persona que nos atiende en algún negocio. Yo tiendo a aceptar las aventuras de buena gana y google está lleno de búsquedas que terminan en “near me”. “Jeweler near me.” Al buscar de esa manera tenemos que usar un poco la intuición. Tal vez llamar por teléfono, comparar sitios web, ver cuál de las opciones nos resuena más. Y lanzarnos. Escoger un sitio para arreglar una joya no significa que al llegar allí estoy obligada a contratar sus servicios. De la misma manera que dudar siempre hará que nunca resuelva la necesidad. Y así quedan aquellos pendientes que hemos tenido a veces por años.

En estos meses he logrado vender monedas de plata, tomar faciales y masajes, surtir medicamentos, comprar ropa de invierno, comer (hasta demás), tomar buen vino, ir a un concierto, pasearme por el lago, comer “fish and chips”, visitar centros comerciales, pagar el internet atrasado, preparar el carro para invierno, vender libros, y aún me falta. Para hacer todo eso uso mis recursos a mi manera. Debe haber muchas maneras de hacer todo esto, pero solo necesito una manera. No quiero decir que siempre la mía, aunque puedo presumir de ser bastante habilidosa. Tú también lo eres.