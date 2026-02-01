Recursos y habilidades al servicio de resolver las necesidades que enfrentamos a diario, especialmente fuera de casa

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 1 febrero 2026
    Recursos y habilidades al servicio de resolver las necesidades que enfrentamos a diario, especialmente fuera de casa

Cuando estamos en un lugar nuevo, o en un lugar donde no hemos estado en muchos años, necesitamos habilidades de supervivencia. Necesitaremos hacer trámites, comprar cosas, pagar cuentas, cocinar, comer fuera, ponerle gasolina al coche, movernos en transporte público, asistir a eventos (tal vez teatro, servicios religiosos, cine, conciertos, festivales), ir a museos y parques, participar en deportes de temporada, cuidar de nuestras mascotas y muchas otras cosas. Para eso usamos los recursos que están a nuestra disposición. Las redes sociales de la comunidad y áreas cercanas, google, las recomendaciones de personas que viven en el lugar y a quienes conocemos, los vecinos, el departamento de turismo, la cámara de comercio. Podemos preguntarle cosas al cajero del supermercado o a cualquier persona que nos atiende en algún negocio. Yo tiendo a aceptar las aventuras de buena gana y google está lleno de búsquedas que terminan en “near me”. “Jeweler near me.” Al buscar de esa manera tenemos que usar un poco la intuición. Tal vez llamar por teléfono, comparar sitios web, ver cuál de las opciones nos resuena más. Y lanzarnos. Escoger un sitio para arreglar una joya no significa que al llegar allí estoy obligada a contratar sus servicios. De la misma manera que dudar siempre hará que nunca resuelva la necesidad. Y así quedan aquellos pendientes que hemos tenido a veces por años.

En estos meses he logrado vender monedas de plata, tomar faciales y masajes, surtir medicamentos, comprar ropa de invierno, comer (hasta demás), tomar buen vino, ir a un concierto, pasearme por el lago, comer “fish and chips”, visitar centros comerciales, pagar el internet atrasado, preparar el carro para invierno, vender libros, y aún me falta. Para hacer todo eso uso mis recursos a mi manera. Debe haber muchas maneras de hacer todo esto, pero solo necesito una manera. No quiero decir que siempre la mía, aunque puedo presumir de ser bastante habilidosa. Tú también lo eres.

Temas


La Vida Para Principiantes

Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo

‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros
Plantean que el intercambio entre fuerzas políticas debe centrarse en resultados en los temas que consideró prioritarios.

‘Hay gran división’: Moreno acusa a Morena de falta de coordinación tras cambio de líder
Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero

Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero
El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...

El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...
Taylor Rehmet venció en esta elección en Texas, rompiendo una racha de derrotas de más de tres décadas en esta zona de Estados Unidos.

Ganan Demócratas una elección en Texas... ¡por primera vez desde 1991!
true

Más allá del sueño americano
Los emprendedores coahuilenses tendrán acceso a estos créditos por hasta 30 mil pesos.

Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores
Se busca reducir los tiempos de atención ante accidentes o bloqueos carreteros.

Se refuerza vigilancia y movilidad en carreteras de Coahuila: SEGOB