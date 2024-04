¿Remata Shamir Fernández su declinación en Torreón?

Shamir Fernández, candidato de Morena a la alcaldía de Torreón, es un hábil negociador que no teme al descrédito.

Su pragmatismo político le permite buscar alianzas sin distingos de partidos, de amistades y de personajes.

TE PUEDE INTERESAR: Historias de gobernantes

Por eso no extraña el run run que circula entre la clase política comarcana, de que Shamir tiende puentes con Román Alberto Cepeda, candidato del PRI, PRD, UDC, a la alcaldía.

Hay quien dice que busca vender cara, muy cara, una posible declinación, aunque otros aseguran que proponen bajar la guardia y los brazos, el día de la elección.

Perversos son los rumores, pero dicen y dicen bien, que cuando el río suena, hay que aprovechar para bañarse.

Y al lagunero, ¡le gusta bañarse!

PARO TOTAL

En el vecino estado de Nuevo León, la pugna gobierno estatal versus Congreso legislativo está por provocar el cese de labores en dependencias y organismos autónomos.

La carencia de recursos, ante la falta de aprobación de la Ley de Ingresos 2024 en el congreso local, está por paralizar labores en la fiscalía estatal, y la Comisión de Derechos Humanos, entre otras.

Representantes del Poder Legislativo, y de la Auditoría Superior del Estado, advirtieron que, si el gobierno estatal no les deposita los recursos faltantes, tendrán que parar actividades.

El gobernador Samuel García, dijo que es responsabilidad del poder legislativo solucionar el problema, pues la propuesta de ley de ingresos fue entregada el 20 de noviembre del 2023.

Veremos y diremos...

LA NETA

Por más esfuerzo que hagan, las campañas a senadores y diputados en Coahuila, carecen de motivación para los ciudadanos.

La razón simple y llana es la falta de una oferta política atractiva, pues en el PRI, los que se reeligen, son cartuchos ya quemados, que reciben su premio de consolación.

TE PUEDE INTERESAR: El mesías en Coahuila

Los aspirantes tricolores Jaime Bueno y Jericó Abramo Masso, no tienen cabida en la administración estatal, pero hay compromisos, y se les paga con la diputación federal.

Ambos, por más que cacaraquean, saben que sus carreras políticas dejaron de brillar, si es que alguna vez lo hicieron, y solo les queda el destierro disfrazado.

Bárbara Cepeda, la candidata a senadora, se nota algo verde, y aunque le pone enjundia, la sangre llama, y la hace dar traspiés.

De Miguel Riquelme, mejor ya no habló, porque me reclaman, pero solo diré que lo que se ve, no se juzga.

La oferta electoral de los candidatos opositores es como dice el doctor Simi, es la misma, pero más barata, y hasta flojera da hablar de ellos.

En fin, el 2 de junio ganarán los que tengan que ganar, pero no porque sean mejores, simplemente porque es lo que hay.

Al tiempo...

VINOTECA MORENISTA

En Nueva Rosita, el candidato morenista a la alcaldía, Mario López, prometió regalar una buena botella del mejor vino a Julio Long.

Según Mayito, el citado funcionario estatal, resultó su mejor activista de campaña, al apoderarse de la planilla Óscar Ríos, aspirante del PRI, PRD, UDC.

“Este hombre metió en la planilla a toda su parentela, y dejó al pobre de Óscar bien decepcionado y sin posiciones, y no renuncia nomás porque es de palabra, pero Julio me lo dejo bien blandito y le voy a regalar una botellota de vino, en agradecimiento”, dijo.

Por esto y por lo otro, ¡Salud!