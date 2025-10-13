Rigen y rugen. Episodio 3

¿Les platico? ¡Arre!

- Al primero solo sus asalariados naranjas le creen su slogan de “EN TIEMPO Y FORMA”. La raza dice al respecto: A sus tiempos y a su forma.

- El segundo se sostiene en el Senado gracias a los alfiles que siguen obedeciendo a AMLO y contraviniendo a CSP. El más rastrero de ellos se apellida Fernández Noroña.

- Samuel se gasta más de un millón y medio de pesos diarios en pautas comerciales de redes sociales, medios y periodistas afines a su gobierno, más otro millón mensual en anuncios panorámicos para promover su imagen. Todo esto es del erario, lo cual es desvío de recursos y la Auditoría Superior de la Federación ya tomó conocimiento de este asunto, más allá de lo que la FGR traiga entre manos.

- Adán Augusto le debe al SAT una humildita declaración de impuestos por casi $30 millones que se embolsó de “servicios profesionales”, siendo ya senador de la República.

- Samuel busca vetar a su némesis Adrián de la Garza, en una ley que nació muerta para que solo mujeres compitan por gubernaturas y alcaldías en las elecciones de 2027. Para su información, esa modificación constitucional entrará en vigor -si acaso- hasta el 2030.

- Adán Augusto pone en riesgo la seguridad de la aviación civil y comercial en México, al mantener el control de la AFAC mediante incondicionales suyos; CSP le quitó a Miguel Enrique Vallin Osuna, pero él metió como sustituto a Emilio Avendaño García, ambos generales retirados de la Fuerza Aérea Mexicana, donde el senador tiene sus querencias.