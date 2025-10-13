Rigen y rugen. Episodio 3
Plácido DETONA Samuel y Adán rugen porque tienen poder, pero no rigen, ni como gobernador ni como senador
¿Les platico? ¡Arre!
- Al primero solo sus asalariados naranjas le creen su slogan de “EN TIEMPO Y FORMA”. La raza dice al respecto: A sus tiempos y a su forma.
- El segundo se sostiene en el Senado gracias a los alfiles que siguen obedeciendo a AMLO y contraviniendo a CSP. El más rastrero de ellos se apellida Fernández Noroña.
- Samuel se gasta más de un millón y medio de pesos diarios en pautas comerciales de redes sociales, medios y periodistas afines a su gobierno, más otro millón mensual en anuncios panorámicos para promover su imagen. Todo esto es del erario, lo cual es desvío de recursos y la Auditoría Superior de la Federación ya tomó conocimiento de este asunto, más allá de lo que la FGR traiga entre manos.
- Adán Augusto le debe al SAT una humildita declaración de impuestos por casi $30 millones que se embolsó de “servicios profesionales”, siendo ya senador de la República.
- Samuel busca vetar a su némesis Adrián de la Garza, en una ley que nació muerta para que solo mujeres compitan por gubernaturas y alcaldías en las elecciones de 2027. Para su información, esa modificación constitucional entrará en vigor -si acaso- hasta el 2030.
- Adán Augusto pone en riesgo la seguridad de la aviación civil y comercial en México, al mantener el control de la AFAC mediante incondicionales suyos; CSP le quitó a Miguel Enrique Vallin Osuna, pero él metió como sustituto a Emilio Avendaño García, ambos generales retirados de la Fuerza Aérea Mexicana, donde el senador tiene sus querencias.
- Samuel está obsesionado con el Mundial FIFA 2026; no habla de otra cosa, pero engaña al respetable público al asegurar que el desmadre del tráfico vehicular, la corrupción, la crueldad animal y la inseguridad que campean a sus anchas en el “nuevo” NL, se resolverán como por arte de magia antes de que balón ruede en el Estadio de los Rayados de Monterrey, sub sede de cuatro partidos del Mundial.
- Adán Augusto mueve cielo, mar y tierra para impedir que suelte la sopa, Hernán Bermúdez, jefe del cártel “La Barredora” y su secretario de seguridad pública cuando fue gobernador de Tabasco.
CAJÓN DESASTRE:
- La suerte de ambos depende de la dueña de tres iniciales: CSP.
- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza, quien anda documentando los daños causados por el trenecito maya al ecosistema mundial en la Península de Yucatán.