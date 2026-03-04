“Rompiendo las Olas” y “La Costa de los Mosquitos”

Hoy se estrena en las salas de cine “La novia”, versión libre de la autoría de la actriz y directora Maggie Gyllenhaal de “La novia de Frankenstein”, protagonizada por la actriz irlandesa Jesse Buckley.

Esta segunda colaboración entre ambas actrices luego de “La hija oscura” (2022), que le diera a Jesse Buckley su primera nominación al Oscar, llega a los cines del mundo unos días después de que su triunfo como la Mejor Actriz Principal de una Película del 2025 —entregado por el Sindicato de Actores de los Estados Unidos (SAG)— la consolida como la intérprete con mayor seguridad de llevarse el Oscar en la misma terna a la que está nominada por su trabajo en “Hamnet”, de Chloé Zhao, luego de haberse alzado con otros galardones previos por el mismo filme tanto en los Globos de Oro; los BAFTA y los Critic´s Choice Awards, entre otros más.

Pero volviendo a los premios SAG, que se pudieron ver a través de la plataforma de Netflix la noche del domingo pasado, en su discurso de aceptación del premio, Jesse Buckley agradeció personalmente a una de sus compañeras de ensamble actoral en el que también estaban nominadas, Emily Watson, por haber sido su principal aceptación para dedicarse a la profesión actoral, un gesto que fue muy emotivo para la también actriz de origen irlandés quien, aunque por su cuenta obtuvo su primera nominación al Oscar hace justo tres décadas, fue hasta hace un par de años que las nuevas generaciones “la descubrieron” al ser parte de la serie de “Dune: Prophecy”.

Precisamente tanto para quienes no la conocen como para quienes la amamos desde su estreno después de ganar en el Festival de Cannes de 1996 el Gran Premio del Jurado, hoy vamos a recomendar ampliamente por su disponibilidad en el catálogo de MUBI “Rompiendo las Olas”, largometraje de la autoría del controvertido cineasta danés Lars Von Trier que dio a Emily Watson la mencionada nominación a la Mejor Actriz de su año y en la cual, compartiendo créditos nada menos que con otro muy probable ganador de la estatuilla del año como lo es el actor sueco Stellan Skarsgard, protagoniza una cautivante historia de amor con todo el sello del DOGMA ´95.

Y siguiendo con los premios SAG y recomendaciones de cine en streaming con actores de primer nivel que hicieron acto de presencia en dicha premiación, tomando en cuenta que durante el más que merecido homenaje por trayectoria al histrión Harrison Ford, unas de las escenas que más se repitieron fueron también de una de las mejores películas de su filmografía pero al mismo tiempo de las menos conocidas, instamos a quienes gustan del buen cine a no perderse —si tienen suscripción de HBO que antes de que “la hagan perdediza” cuando se fusionen con Paramount— de “La Costa de los Mosquitos” (Peter Weir, 1986), ideal para el momento actual.

