Sam Neill... y cuatro rostros de mujeres

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Sam Neill... y cuatro rostros de mujeres

La semana pasada fue de pérdidas lamentables. Desde el lunes 13 amanecimos con la noticia de la muerte del actor de origen irlandés Sam Neill a los 78 años, a consecuencia de una neumonía.

No pasó ni un día para que la noche del martes 14 el cine mexicano el que se cubriera de luto con la muerte a los 95 años de edad de la ganadora del Ariel de Oro 2004, Elsa Aguirre, quien fuera una de las últimas divas sobrevivientes de la Época de Oro del Cine Mexicano y quien con talento coahuilense brilló bajo la dirección de Emilio “Indio” Fernández en “Acapulco” (1952); de Rogelio A. González en el clásico “Vainilla, bronce y morir” (1957), basado en la novela homónima de la escritora saltillense Lilia Rosa, y “La muerte de un gallero” (1977), dirigida por el cineasta de origen nigropetense Mario Hernández, entre otras más.

La tríada de fallecimientos de talentos del Séptimo Arte se cerró el jueves 16 con la muerte a los 81 años de edad de la primera actriz de origen también irlandés Brenda Fricker, a quien muchos “la ubicaron” al darse a conocer su deceso fue interpretar a “la señora de la palomas” de “Mi pobre angelito 2” (1992) cuando prácticamente nadie destacó su sobresaliente actuación dando réplica al primer actor británico Daniel Day-Lewis en la memorable biopic “Mi pie izquierdo” (Jim Sheridan, 1989), la cual le dio a su vez a ganar la primera estatuilla dorada de su destacada filmografía en la terna al Mejor Actor. Descansen en paz.

Con el fin de semana llegaron mejores noticias relacionadas a actrices del cine mexicano, ya que una de sus estrellas más cotizadas de los años setenta, Claudia Islas, llegó el viernes 17 a los 80 años de edad. Es recordada por trabajos representativos de aquella década al lado de “Cantinflas” en “Conserje en condominio” (Miguel M. Delgado, 1974); en el clásico de terror “Más negro que la noche” (Carlos Enrique Taboada, 1975), protagonizando al lado de Lucía Méndez y el melodrama ranchero “Volver, volver, volver” (1977), bajo la dirección del mencionado cineasta coahuilense Mario Hernández compartiendo créditos con Antonio Aguilar y Jorge Rivero.

La semana la cerró “con broche de oro” el sábado 18 el centenario del natalicio de la reconocida escritora Yolanda Vargas Dulché, quien luego de ganar el Ariel al Mejor Argumento Original de 1948 por la película “Cinco rostros de mujer”, dirigida por Gilberto Martínez Solares, propició con sus historias de folletín clásicos como “Ladronzuela” (Agustín P. Delgado, 1949), última película de Blanca Estela Pavón; “María Isabel” (Federico Curiel, 1968), protagonizada por la diva Silvia Pinal; “Rubí” (Carlos Enrique Taboada, 1970), personificada aquí por Irán Eory y “Yesenia” (Alfredo B. Crevenna, 1971), que llevó a la actriz Jacqueline Andere a triunfar en Rusia.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Martinee

Alfredo Galindo

Alfredo Galindo

Productor, Director y Guinista de cine. Columnista del periódico Vanguardia desde 1995, escribe sobre música, cine y televisión. Combina la pasión de escribir con la creación cinematográfica.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, afirmó que una tercera parte de la gasolina vendida en México tendría origen ilícito.

‘Tercera parte del combustible de México es huachicol, según EEUU’, afirma Rubén Moreira, diputado por Coahuila
Rubén Moreira destaca la tranquilidad con la que viven los coahuilenses.

‘Preocupa proximidad de Zacatecas; hay presión del crimen para penetrar Coahuila’, afirma Rubén Moreira
Después de restauración, Cueva Pinta, Katia Sánchez.

Coahuila: descubren 3 pinturas rupestres en restauración de saqueadas; preparan visitas guiadas
El uso inadecuado de teléfonos celulares se ha convertido en uno de los principales factores de acoso entre estudiantes, advirtió la diputada local Magaly Hernández.

Alerta diputada por aumento de ciberacoso escolar ligado al uso de celulares en Coahuila
Daniel Martínez, responsable del refugio pidió apoyo al Gobierno Municipal para atender las necesidades de los perros rescatados.

Daniel Martínez, rescatista de perros abandonados en Saltillo, pide apoyo al alcalde Javier Díaz
La clínica informó que el estado de salud del perrito continúa siendo delicado, por lo que permanecerá bajo observación permanente.

Se deslinda La Vaca Argentina de agresión contra perrito en Saltillo
El demonio de la represión

El demonio de la represión
Más agujeros a los pozos

Más agujeros a los pozos