Alerta diputada por aumento de ciberacoso escolar ligado al uso de celulares en Coahuila

La legisladora señaló que, si bien la tecnología ha aportado herramientas para el aprendizaje, también ha facilitado conductas de hostigamiento, principalmente entre alumnos de secundaria y preparatoria, mediante la difusión de contenido en redes sociales y el uso de inteligencia artificial para crear imágenes o material ofensivo.

A raíz del anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la apertura de un debate nacional para regular el uso de teléfonos celulares, la diputada Magaly Hernández, docente y coordinadora de la Comisión de Educación del Congreso de Coahuila, afirmó que el principal problema asociado a estos dispositivos es el incremento de casos de acoso entre estudiantes.

”Hemos tenido mucho acoso cibernético y también a raíz de eso, ¿qué es lo que sucede? Tenemos muchos cuadros de ansiedad y depresión e incluso ha habido alumnas que se han intentado suicidar por ese tipo de hostigamiento que se ha hecho a través de las redes sociales. Entonces, por supuesto que es un problema, yo creo que de los problemas principales”, declaró.

La legisladora consideró que el reto no es prohibir el uso de los celulares, sino establecer límites claros tanto en las escuelas como en los hogares para evitar que estos dispositivos sean utilizados como herramientas de acoso o extorsión entre estudiantes.

Explicó que entre las situaciones reportadas se encuentran la creación y difusión de videos e imágenes que afectan la integridad emocional de los alumnos, así como casos en los que ese material es utilizado para amenazar o presionar a otros estudiantes.

En el ámbito legislativo, adelantó que el tema podría incorporarse a la nueva Ley de Educación de Coahuila, cuya elaboración está en marcha y se prevé que sea presentada antes de que concluya el año para sustituir la legislación vigente.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum informó que el Gobierno Federal impulsará un debate nacional sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas. Explicó que el objetivo no es prohibir la tecnología, sino establecer criterios para su utilización y proteger a niñas, niños y adolescentes frente a riesgos relacionados con la salud mental, la seguridad digital y el aprendizaje.