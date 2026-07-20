Daniel Martínez, rescatista de perros abandonados en Saltillo, pide apoyo al alcalde Javier Díaz

La responsable de un refugio de perros rescatados lanzó un llamado al alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, para solicitar apoyo ante la creciente demanda de atención a animales víctimas de abandono y maltrato. A través de un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que el albergue se encuentra rebasado por la cantidad de perros que ha recibido y pidió ser considerada dentro de algún programa de apoyo municipal o recibir una visita para conocer las condiciones en las que opera el espacio.

”Espero que me considere en un programa o que se dé una vuelta para conocer el albergue. Se lo agradecería muchísimo”, expresó. SOLICITAN INSUMOS Y ATENCIÓN VETERINARIA Daniel Martínez, encargado del refugio, señaló que el abandono y el maltrato animal continúan siendo una problemática constante en la ciudad, situación que ha incrementado las necesidades del albergue.

Entre los apoyos que solicita se encuentran medicamentos para el control de garrapatas, shampoo para los animales, material de construcción para mejorar las instalaciones y recursos para cubrir servicios veterinarios. Indicó que estos insumos son indispensables para continuar brindando atención a los perros rescatados y mejorar sus condiciones de salud y resguardo. EL NACIMIENTO DEL RESCATISTA El 24 de mayo de 2024, VANGUARDIA publicó una síntesis de la vida del rescatista de perros.

Por esos años, las circunstancias de Daniel Martínez, un joven de 24 años de Saltillo, no podían ser más adversas. Sin madre ni padre desde los 13 años, creció solo y sumido en las adicciones. Su padre, debido al abuso de drogas, terminó mal de sus facultades mentales, pero Daniel fue rescatado por los peluditos, él encontró en los perritos la motivación necesaria para salir adelante. Daniel se hizo viral en redes sociales tras darse a conocer su “mototaxi para perritos”. Se trataba de su motocicleta Dinamo, que adquirió y que fue adaptada para trasladar a las mascotas de usuarios que no podían llevarlos al veterinario por falta de tiempo o un auto. La idea surgió al detectar que los taxis y servicios de transporte por aplicación no acceden a trasladar animales. Poco después, un cafre chocó la motocicleta enviando a Daniel al Hospital y al vehículo a la chatarrería. Jamás recuperó su mototaxi.