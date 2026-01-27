Sanjuana trata de ayudar a la 4T, pero la está jodiendo. Episodio 2

¿Les platico? ¡Arre!

Carmen Lira Saade es directora del periódico La Jornada, mismo donde Sanjuana Martínez publicó que AMLO pidió el 20% de moche a dependencias y organismos federales para apoyar la campaña de Sheinbaum.

Sanjuana aseguró que el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, le exigió para ese fin -cuando era directora de Notimex- el 20% de las liquidaciones al personal de esa agencia.

Andrés Manuel dio una entrevista a ese periódico el 11 de enero de 2024 y dijo textualmente: “Sanjuana debe probar sus acusaciones contra Marat y Luisa María Alcalde”, a la que también le tiró cuando ésta era Secretaria del Trabajo. Hoy es presidente nacional de MORENA.

La Jornada: AMLO: Sanjuana Martínez debe demostrar sus dichos sobre funcionarios de STPS

Sanjuana respondió 10 meses después que presentaría las pruebas de los moches que denunció y hasta la fecha, la seguimos esperando:

Presentará Sanjuana Martínez pruebas de los “moches” para Sheinbaum

Ahora, valiéndose del nombre de Carmen, comadre de AMLO, intenta convencer a un grupito de llorones que saturan chats y redes, para que -asesorados por ella y un abogado- demanden a este su irreverente servidor, por mis críticas contra ellos.

En la lista de esos despistados están Daniel Hinojosa, José Múzquiz y dos burócratas al servicio de Samuel García.

Si se animan a sacar sus jo-jo-jo cosas cabecitas locas, tendrán que responder legalmente por sus insultos y amenazas de muerte que han proferido por escrito en los mismos chats donde pululan día y noche.

El primero de ellos se dice abogado pero no lo es y así, “califica” para el delito de usurpación de profesiones o intrusismo profesional.

Esta conducta, que implica realizar actos propios de la abogacía sin la habilitación legal correspondiente, puede sancionarse con multas y penas de prisión.

Por el estilo andan los otros a quienes engatusa Sanjuana, quien carece de calidad moral para ostentarse como adalid de las luchas contra la corrupción.

Motivos sobran:

A pesar de la huelga propiciada por ella misma, siguió facturando y operando Notimex con esquiroles de su confianza.

Esto sucedió incluso cuando AMLO ya había dicho que estaba en huelga y parada.

Sanjuana ofreció sus servicios a la Secretaría de Gobernación y “cerró las puertas hacia afuera”.

A pesar de que Notimex estaba en huelga, continuó operando contra la ley y facturando sus servicios por fuera.

Esto lo denunció varias veces Adriana Urrea, secretaria general del sindicato de trabajadores de Notimex.

Sanjuana nunca asistió a las pláticas conciliatorias.

Dejó plantados varias veces a Olga Sánchez Cordero, Luisa María Alcalde y Jesús Ramírez Cuevas, cuando estos eran titulares de SEGOB, de la STPS y de la vocería de la presidencia, respectivamente.

Enviaba gente de 4o nivel y no reconoció los acuerdos, a pesar de que sus chalanes le informaban lo que estaba ocurriendo.

Cajón Desastre:

- Así quiere ayudar a la 4T?

- Con sus desmanes, Sanjuana es un cadillo en salva sea la parte.

- El politburó de MORENA le pone las cruces y esto no lo ven los ilusos que babosean con la idea de dejarse llevar por ella en sus afanes de demandarme.

- Ojalá lo hagan, ella y el enjambre de larvas en celo que andan alborotados.

- Como dijo el párroco: “De eso pido mis limosnas”.

