Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género

El Congreso del Estado de Coahuila iniciará el primer periodo ordinario de sesiones de 2026 con una agenda legislativa centrada en temas de seguridad, protección a mujeres y niñas, salud mental, prevención de adicciones, educación, desarrollo social y medio ambiente. Durante una reunión con socios empresariales, Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, informó que a lo largo de este año se dará seguimiento a la revisión de la Ley Orgánica de la Fiscalía, así como a la evaluación de diversas iniciativas que actualmente se encuentran en comisiones. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Coahuila entrega vehículos y equipo pericial a la Fiscalía Especializada en Mujeres y la Niñez Asimismo, de acuerdo con lo expuesto por la legisladora y con un análisis legislativo del último año realizado por VANGUARDIA, para 2026 se prevén reformas en materia de derechos humanos y combate a la violencia de género. En este ámbito, permanecen pendientes de aprobación iniciativas orientadas a ampliar el catálogo de violencias contra las mujeres, incluyendo la violencia ejercida a través de interpósita persona; redefinir la violencia económica al establecer que la brecha salarial por trabajo igual constituye una forma de violencia; garantizar el derecho al parto humanizado y erradicar la violencia obstétrica; así como eliminar barreras territoriales en la solicitud de órdenes de protección, obligando a cualquier autoridad a recibirlas sin alegar incompetencia.

En materia de seguridad y protección a la infancia, continúan en análisis iniciativas como la que propone sancionar penalmente a madres, padres o tutores que permitan a menores de edad conducir vehículos y ocasionen daños. De igual forma, se estudia la propuesta del diputado Álvaro Moreira Valdés para crear un tipo penal específico que sancione la violencia o intimidación contra trabajadores de la educación en el ejercicio de sus funciones. TE PUEDE INTERESAR: Durante 2025, mayo fue el mes más violento contra las mujeres En el ámbito tecnológico y de protección a la reputación, la diputada Blanca Rubí Lamas presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y sancionar con hasta seis años de prisión el uso de inteligencia artificial en la creación de contenidos falsos, conocidos como deepfakes.

En cuanto al desarrollo social y el bienestar familiar, la diputada Beatriz Fraustro mantiene pendientes reformas orientadas a proteger el patrimonio durante los procesos de divorcio y a fortalecer las órdenes de protección que obliguen al agresor a abandonar el domicilio familiar. Además, junto con el diputado Jorge Valdés, impulsa la denominada “Ley Nicole”, que busca prohibir cirugías estéticas con fines exclusivamente cosméticos en menores de edad y sancionar penalmente a quienes las practiquen sin justificación médica. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Activistas cuestionan al Poder Judicial por atención a casos de violencia vicaria En materia ambiental, Luz Elena Morales explicó que, si bien se han evaluado iniciativas como la creación de un impuesto ecológico, su implementación no resulta viable en este momento debido al impacto económico y a las condiciones internacionales que enfrentan las empresas. No obstante, señaló que el Congreso continuará explorando alternativas para impulsar políticas sostenibles que beneficien a Coahuila.