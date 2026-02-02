Rechazan diputadas criminalizar a madres bajo el argumento de violencia vicaria; se pronuncian por Caso Estela en Coahuila

Coahuila
/ 2 febrero 2026
    Rechazan diputadas criminalizar a madres bajo el argumento de violencia vicaria; se pronuncian por Caso Estela en Coahuila
    Diputadas de distintos partidos defendieron el sentido original de la violencia vicaria como una forma de violencia de género ejercida exclusivamente contra las mujeres. FOTO: CORTESÍA

Legisladoras advirtieron que resoluciones judiciales recientes desvirtúan esta figura jurídica y afectan la lucha histórica de las madres

Durante un pronunciamiento legislativo, diputadas de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, coincidieron en la defensa del sentido original de la violencia vicaria como una forma de violencia de género ejercida exclusivamente contra las mujeres, y advirtieron sobre los riesgos de desvirtuar esta figura jurídica para criminalizar a madres que buscan proteger a sus hijas e hijos.

Al iniciar la lectura del documento, la diputada de Morena, Claudia García Hernández, sostuvo que la resolución emitida en Coahuila, en la que se procesa a una mujer identificada como Estela, “no solo desvirtúa una figura jurídica creada para proteger a las mujeres, sino que hiere profundamente la lucha que por años han encabezado madres que alzaron la voz en medio de la indiferencia institucional”.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: ¿Puede una mujer cometer violencia vicaria? Caso Estela divide opiniones

En ese mismo sentido, la diputada Alma Manuela Higuera Esquer (Morena) explicó que la violencia vicaria es una modalidad de violencia de género en la que el agresor utiliza a hijas, hijos o personas menores de edad bajo el cuidado de la mujer como instrumentos para causarle daño emocional, psicológico o patrimonial. Detalló que esta violencia busca castigar, someter o mantener control sobre la madre mediante la manipulación, sustracción u obstaculización del vínculo materno, amenazas o daño directo a las infancias.

La diputada Karina Margarita del Río Zenteno subrayó que las leyes que hoy reconocen los derechos de las mujeres son producto de años de lucha y resistencia, al señalar que históricamente el sistema legal ha sido construido desde una visión masculina, lo que ha generado desigualdades estructurales.

$!Décimo quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
Décimo quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. FOTO: ESPECIAL

Por su parte, Mildred Concepción Ávila Vera (Morena) enfatizó que la penalización de la violencia vicaria surgió de la valentía de madres que se negaron a rendirse, por lo que debe defenderse su esencia como una violencia ejercida únicamente contra las mujeres.

Desde el PVEM, la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo destacó que, a partir de las reformas constitucionales impulsadas por la Presidencia de la República, se han homologado criterios y definiciones en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para atender la violencia vicaria, al advertir que esta causa un daño irreparable tanto a las mujeres como a las infancias, vulnerando el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz Moreno, señaló que la homologación de la definición en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia permitirá una mayor protección a las mujeres en los procedimientos jurisdiccionales.

A su vez, Merary Villegas Sánchez (Morena) recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que, con base en el mandato de deberes reforzados, la violencia vicaria solo puede ejercerse contra las mujeres, desechando argumentos de inconstitucionalidad por presunta discriminación contra los hombres. “Defender a las infancias no es un delito; lo es utilizar la ley para callar y castigar a quienes siempre han tenido que luchar por ser escuchadas”, expresó.

Desde el PT, la diputada Vanessa López Carrillo advirtió que convertir la ley en un instrumento de persecución envía un mensaje devastador a las madres, al criminalizar el cuidado y la defensa de sus hijas e hijos, lo que calificó como un retroceso en materia de justicia.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género

Finalmente, la diputada del PAN, Blanca Leticia Gutiérrez Garza, afirmó que ningún Estado que aspire a la justicia puede permitir que la lucha de las mujeres sea utilizada para violentarlas nuevamente, por lo que se trabajará con los congresos estatales para homologar los ordenamientos que impactan los derechos de las mujeres, en cumplimiento del acuerdo de Xicoténcatl.

