Construye Gobernador alianzas en Fort Worth para impulsar a Coahuila

FORT WORTH, TEXAS.– Como parte de su agenda de trabajo internacional, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, realizó una visita a la ciudad de Fort Worth, Texas, donde sostuvo productivas reuniones con funcionarios y empresarios, con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo económico, turístico y de servicios en la entidad.

Durante su estancia, el mandatario estatal destacó que estas acciones forman parte de la estrategia para proyectar a Coahuila a nivel nacional e internacional, así como para consolidar proyectos emblemáticos que generen beneficios directos para la población.

“Seguimos construyendo alianzas para potencializar el mejor rodeo de México: el Rodeo Saltillo. Agradecemos la invitación y anfitrionía de nuestros amigos Philip Williamson, chairman del Rodeo de Fort Worth, su esposa Jennifer e integrantes del comité organizador”, expresó.

A invitación de Philip Williamson, chairman del Rodeo de Fort Worth, Manolo Jiménez asistió a este evento, considerado uno de los más tradicionales y antiguos de Estados Unidos, con el propósito de establecer alianzas en torno al Rodeo Saltillo, y así consolidarlo como el más grande e importante de México, llevándolo a un nuevo nivel de proyección y calidad.

El gobernador informó que el Rodeo Saltillo representa una importante derrama económica y es disfrutado por miles de visitantes locales, nacionales y de la región. En este contexto, también sostuvo un encuentro con una empresa de rodeo profesional, con la finalidad de incorporar al evento un espectáculo de primer mundo que enriquezca la experiencia de quienes asisten año con año.