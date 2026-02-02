Construye Gobernador alianzas en Fort Worth para impulsar a Coahuila

Coahuila
/ 2 febrero 2026
    Construye Gobernador alianzas en Fort Worth para impulsar a Coahuila
    Uno de los ejes centrales de la visita fue impulsar y proyectar el Rodeo Saltillo a nivel internacional. FOTO: CORTESÍA

Durante la gira sostuvo reuniones con funcionarios y empresarios para fortalecer acuerdos estratégicos

FORT WORTH, TEXAS.– Como parte de su agenda de trabajo internacional, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, realizó una visita a la ciudad de Fort Worth, Texas, donde sostuvo productivas reuniones con funcionarios y empresarios, con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo económico, turístico y de servicios en la entidad.

Durante su estancia, el mandatario estatal destacó que estas acciones forman parte de la estrategia para proyectar a Coahuila a nivel nacional e internacional, así como para consolidar proyectos emblemáticos que generen beneficios directos para la población.

“Seguimos construyendo alianzas para potencializar el mejor rodeo de México: el Rodeo Saltillo. Agradecemos la invitación y anfitrionía de nuestros amigos Philip Williamson, chairman del Rodeo de Fort Worth, su esposa Jennifer e integrantes del comité organizador”, expresó.

A invitación de Philip Williamson, chairman del Rodeo de Fort Worth, Manolo Jiménez asistió a este evento, considerado uno de los más tradicionales y antiguos de Estados Unidos, con el propósito de establecer alianzas en torno al Rodeo Saltillo, y así consolidarlo como el más grande e importante de México, llevándolo a un nuevo nivel de proyección y calidad.

El gobernador informó que el Rodeo Saltillo representa una importante derrama económica y es disfrutado por miles de visitantes locales, nacionales y de la región. En este contexto, también sostuvo un encuentro con una empresa de rodeo profesional, con la finalidad de incorporar al evento un espectáculo de primer mundo que enriquezca la experiencia de quienes asisten año con año.

“El Rodeo Saltillo es nuestro proyecto estratégico en materia de turismo más emblemático de la región Sureste, por lo que queremos meterle con todo y consolidarlo como el mejor de México”, subrayó Jiménez Salinas.

Como parte de la agenda, el mandatario coahuilense se reunió con la alcaldesa de Fort Worth, Mattie Parker, con quien dialogó sobre el fortalecimiento de los lazos económicos, culturales y turísticos entre Coahuila y esta importante ciudad texana, que en los últimos años ha registrado un notable crecimiento.

Asimismo, sostuvo un encuentro con Edward P. Bass, destacado empresario con inversiones en diversos sectores de la economía de Texas, a quien presentó los indicadores positivos que mantiene Coahuila y que posicionan al estado como uno de los mejores destinos para la inversión en México.

Manolo Jiménez resaltó que la jornada de trabajo en Fort Worth fue altamente productiva, ya que permitió exponer el potencial de Coahuila en áreas como la economía, el turismo y los servicios, fortaleciendo su posicionamiento internacional.

“Seguimos proyectando a Coahuila hacia México y el mundo”, concluyó el gobernador.

