‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros

Coahuila
/ 1 febrero 2026
    Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo FOTO: CORTESÍA

Afirmó que la falta de coordinación y de trabajo real de los gobiernos estatales, especialmente los emanados de Morena, ha provocado un deterioro sostenido en la percepción de seguridad, como lo confirman datos del Inegi

La inseguridad en el País continuará en ascenso mientras los gobernadores no asuman con seriedad su responsabilidad constitucional, advirtió el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, quien señaló que la ausencia de coordinación y de acciones efectivas en los estados impacta directamente en la tranquilidad de las y los ciudadanos.

“Si los gobernadores no se ponen a chambear, esto no va a funcionar”, sentenció el legislador priista al subrayar que, más allá del discurso oficial, la realidad que enfrentan millones de personas es de temor creciente y de instituciones rebasadas.

TE PUEDE INTERESAR: Víctimas de fraude inmobiliario en Torreón exigen justicia

ESTADOS MORENISTAS, CON PERCEPCIÓN AL ALZA

Durante su participación en el programa “Con peras, manzanas y naranjas”, Moreira expuso los casos de Campeche y Pachuca, ambos gobernados por Morena, donde la percepción de inseguridad se ha incrementado de manera alarmante. Recordó que Campeche pasó de ser considerado un estado tranquilo a registrar que seis de cada diez habitantes se sienten inseguros, mientras que en Pachuca el aumento se ha dado de forma notoria durante la actual administración.

“Todos quieren ser gobernadores y hacer videos, pero no se ponen a buscar a los criminales”, reprochó, al insistir en que la inseguridad no se combate desde la narrativa, sino con trabajo territorial, inteligencia y coordinación institucional.

ENSU CONFIRMA EL DETERIORO NACIONAL

Al referirse a la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados subrayó que los propios datos del Inegi confirman el deterioro de la percepción ciudadana bajo los gobiernos morenistas. Detalló que en diciembre de 2024 el 61.7 por ciento de la población se sentía insegura, mientras que para diciembre de 2025 la cifra aumentó al 63 por ciento, lo que evidencia que el temor social no disminuye pese a los mensajes oficiales.

Moreira Valdez señaló que el crecimiento acelerado de la percepción de inseguridad se refleja en ciudades como Ciudad Obregón, Campeche, Pachuca, Mexicali, Mazatlán y Puebla, así como en diversas alcaldías de la Ciudad de México. En contraste, destacó a San Pedro Garza García, Benito Juárez, Saltillo, Piedras Negras y Torreón como los municipios que se mantienen entre los más seguros del país.

En este contexto, el abogado Miguel Ángel Sulub afirmó que la ENSU retrata una realidad que va más allá de las estadísticas de homicidios dolosos, ya que la violencia y la inseguridad no pueden medirse únicamente con ese indicador. Recordó incluso que personal del área de comunicación de la Presidencia fue víctima de un asalto violento en la carretera federal 57, lo que, dijo, refleja la gravedad del problema.

TE PUEDE INTERESAR: Jericó Abramo: ‘Tengo 28 años preparándome y estoy listo para lo que venga’

Por su parte, el economista Mario Di Costanzo sostuvo que los resultados de la encuesta exhiben el fracaso de la estrategia de seguridad del Gobierno Federal, pues mientras el discurso insiste en una supuesta disminución de homicidios, la percepción de inseguridad continúa al alza. Citó el caso de Uruapan, donde, pese a la aplicación de un plan especial, la población la sigue considerando una de las ciudades más inseguras del país.

Finalmente, Rubén Moreira calificó a la carretera 57 como una de las más peligrosas, con asaltos constantes en tramos del Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Nuevo León. Anunció que presentará un nuevo punto de acuerdo para exigir a los gobernadores de esas entidades que atiendan los tramos críticos y dejen de evadir el problema bajo el argumento de que se trata de una vía federal.

“Los bandidos no viven arriba de la carretera; asaltan y se bajan. Pónganse a jalar”, exhortó.

