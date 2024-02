Se puede decir... Que a Claudia Sheinbaum le falta “mucho”

Pero no se puede decir... Que es una candidata “impuesta”. Es triste mencionar que su sonrisa es falsa, y más que eso es un gesto seco y fingido, dá la impresión que hace su campaña más a fuerza que de ganas, y sus palabras salen de su ronco pecho sin convencimiento, aunque cuando AMLO se refiere a Ella lo hace como un personaje máximo, fuera de serie, ideal para continuar con el proyecto de la 4T, igualito que hizo el Innombrable quien proyecto su Mandato a veinticinco años, es decir, todos los ex presidentes no soportan dejar el poder, y López Obrador, no “es” la excepción.