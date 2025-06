POLITICÓN: Ameriquito, el ‘novio del Bienestar’, desnuda la doble moral en Morena

I. INCONGRUENCIAS

¿Qué sentirá Luisa María Alcalde , dirigente formal de Morena , al ver que la única actividad relevante que ha impulsado al frente del partido de moda −la firma del “decálogo para autoridades”− no sirve ni como elemento decorativo? Y es que el caso del “novio del Bienestar”, Américo Villarreal Santiago, desnuda por completo la doble moral morenista que, a la usanza del viejo PRI, por un lado, inspira encendidos discursos a favor de la austeridad republicana, pero, por el otro, prohíja conductas que, cuando menos, llevan a cuestionar, como diría el prócer macuspano: ¿quién pompó avioncito, quién pompó?

II. EXTRAVAGANCIAS

Y es que, incluso si el frecuente −o excesivo− uso de vuelos privados que exhibe el reportaje difundido por la revista Proceso −de la autoría del periodista Guillermo Flores− no le costara al erario −algo que está por verse−, existen múltiples aristas cuestionables en esta conducta, más propia de multimillonarios extravagantes que de representantes de un “movimiento social”. Y hasta donde se sabe, Ameriquito no es multimillonario... extravagante sí, pero lo otro no.

III. DAMNIFICADAS

Alfredo Paredes , todo hace indicar, salió ileso de su aventura “rebelde”: conserva contratos y la protección del poder establecido. Su berrinche político resultó puro teatro: como si se tratara de un niño caprichoso que amenaza con destruir sus juguetes, pero al final regresa mansito al abrazo paternal. Sin embargo, su jueguito sí dejó víctimas: Edith Hernández y Blanca Lamas cargaron con el costo de una rebelión que nunca fue suya. Ellas se dejaron arrastrar por quien se vendía como rebelde, cuando en realidad era el más beneficiado del sistema. Ahora enfrentan el aislamiento político, mientras Paredes negocia su recompensa... como si nada hubiera pasado.

IV. Y SECUESTRADAS

Y mientras Paredes disfruta de contratos y prebendas, las diputadas quedan con las manos vacías y la experiencia amarga de haber confiado en quien las utilizó como carne de cañón. Su inexperiencia política las convirtió en piezas fáciles de mover en un tablero que nunca entendieron. Aunque técnicamente representan la mayoría de la “alianza”, están neutralizadas: saben que no tienen la habilidad ni los recursos para sostener una posición independiente y, por tanto, seguirán cautivas de decisiones ajenas.

V. GESTIÓN DIRECTA

Saltillo opera cuatro plantas tratadoras de aguas residuales: dos en el Bosque Urbano, la principal en prolongación Isidro López Zertuche y la recién integrada Hacienda Narro. Las primeras tres estuvieron concesionadas por 20 años −desde 2004− a una empresa privada, pero la administración de Javier Díaz decidió cambiar el modelo: en lugar de renovar la concesión, el ayuntamiento mantendrá la gestión contratando servicios especializados. Esta decisión administrativa podría generar el contrato más cuantioso del año y, posiblemente, el más importante de la gestión municipal. Un cambio de estrategia que busca mayor control operativo sobre infraestructura crítica para la ciudad.

VI. SOMBRAS POBLANAS

Quienes conocen las entrañas del asunto comentan que el monto del contrato obligará a licitación pública por la cuantía involucrada. Sin embargo, ha llamado la atención la intervención −desde el inicio de la actual administración− de una empresa privada de origen poblano que, nos aseguran, es cercana a un exfuncionario municipal con vínculos cercanos a la actual gestión. La aparición temprana de actores externos genera suspicacias sobre si la licitación será realmente abierta o si ya hay cartas marcadas. Un reto para el recién estrenado Contralor Ciudadano...

VII. FRACASO

Difícilmente puede encontrarse en el mundo otro ejemplo de un país que, como México, haya decidido declararle la guerra, desde el texto de su Constitución, a la existencia de un artículo específico, tal como se hizo este año −para complacer al expresidente Andrés Manuel López Obrador− al prohibir los “vapeadores”. También resulta muy difícil encontrar una reforma constitucional más ineficaz que esta −incluida en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna−, pues su efecto en la realidad es absolutamente inexistente. Y si usted no lo cree, nada más ingrese a su cuenta de Facebook, teclee la palabra “vape” y verá...

VIII. SIN SENTIDO

No es una o dos, ni decenas... son cientos las páginas a través de las cuales pueden adquirirse los dispositivos de vapeo en todo el país, a partir de un amplísimo catálogo, e incluso pedir que se los envíen a domicilio. En algunas ciudades −incluida Saltillo− siguen operando, por cierto, máquinas expendedoras de estos dispositivos dentro de algunos antros. ¿Por qué? Pues porque absolutamente a nadie le importa el tema y, por tanto, nadie va a gastar energías en tratar de implementar una regla que nació muerta.

IX. INUTILIDAD PURA