Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’

Esta calamidad que explota la delincuencia que se encuentra tras de las rejas, preferentemente en la CDMX, tiene tiempo y sin ningún control, por medio de llamadas telefónicas que hacen al azahar, y en la mayoría de ellas prosperan, y es por eso que los delincuentes explotan al por mayor, o sea que lo hacen así porque están en combinación con todas las autoridades carcelarias que les dan las facilidades para que llamen y amenacen a sus viables víctimas, formando de esa manera, una banda “fuerte” e incontrolable.