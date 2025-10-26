Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’
/ 26 octubre 2025
Pero no se puede decir... Que es un delito sin “freno”
Esta calamidad que explota la delincuencia que se encuentra tras de las rejas, preferentemente en la CDMX, tiene tiempo y sin ningún control, por medio de llamadas telefónicas que hacen al azahar, y en la mayoría de ellas prosperan, y es por eso que los delincuentes explotan al por mayor, o sea que lo hacen así porque están en combinación con todas las autoridades carcelarias que les dan las facilidades para que llamen y amenacen a sus viables víctimas, formando de esa manera, una banda “fuerte” e incontrolable.