Se puede decir que ‘¡barbaridad!’

Opinión
/ 28 noviembre 2025
    Fotografía cedida por la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) de su secretario, Omar García Harfuch, hablando en una rueda de prensa este miércoles, en la Ciudad de México. Foto: EFE/Secretaria de Seguridad Pública

Pero no se puede decir... Que a dónde vamos a “llegar”

Ahora resulta que dos agentes de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que comanda Omar García Harfuch, que se desplazaban a Zapopan, Jalisco para realizar su trabajo, de repente dichos elementos desaparecieron como por arte de magia, dejando estupefactos a su jefe, compañeros y a la señora Presidenta, o sea que los malos, quienes cometieron el delito de secuestrar a dichos agentes, lo hicieron a sangre fría y a plena luz del día, en un abierto y descarado “desafío” al Régimen.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

