Se puede decir que ‘¡barbaridad!’

Ahora resulta que dos agentes de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que comanda Omar García Harfuch, que se desplazaban a Zapopan, Jalisco para realizar su trabajo, de repente dichos elementos desaparecieron como por arte de magia, dejando estupefactos a su jefe, compañeros y a la señora Presidenta, o sea que los malos, quienes cometieron el delito de secuestrar a dichos agentes, lo hicieron a sangre fría y a plena luz del día, en un abierto y descarado “desafío” al Régimen.