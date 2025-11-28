Se puede decir que ‘¡barbaridad!’
/ 28 noviembre 2025
Pero no se puede decir... Que a dónde vamos a “llegar”
Ahora resulta que dos agentes de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que comanda Omar García Harfuch, que se desplazaban a Zapopan, Jalisco para realizar su trabajo, de repente dichos elementos desaparecieron como por arte de magia, dejando estupefactos a su jefe, compañeros y a la señora Presidenta, o sea que los malos, quienes cometieron el delito de secuestrar a dichos agentes, lo hicieron a sangre fría y a plena luz del día, en un abierto y descarado “desafío” al Régimen.