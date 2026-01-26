Se puede decir que decir que la Corte se vuelve ‘despilfarradora’

/ 26 enero 2026
    El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, en una rueda de prensa en la que informó la devolución de las camionetas de lujo adquiridas recientemente, tras la polémica por su alto costo. Foto: EFE/Mario Guzmán

Pero no se puede decir... Que ha comprado nueve “camionetas”

Sorpresivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adquirió nueve camionetas de la marca Grand Chrokees, con el fin de reforzar el trabajo que ha venido e realizando en beneficio de la ciudadanía, lo que se considera un buen gesto de parte de dicha Institución, pues tales camionetas ya están en el proceso de acondicionado adecuado para que den el servicio correspondiente adecuado, y que el gasto no resulte en vano, sino el requerido, entonces en hora buena, y “a” trabajar.

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos de Coahuila.

