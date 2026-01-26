Se puede decir que decir que la Corte se vuelve ‘despilfarradora’

Sorpresivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adquirió nueve camionetas de la marca Grand Chrokees, con el fin de reforzar el trabajo que ha venido e realizando en beneficio de la ciudadanía, lo que se considera un buen gesto de parte de dicha Institución, pues tales camionetas ya están en el proceso de acondicionado adecuado para que den el servicio correspondiente adecuado, y que el gasto no resulte en vano, sino el requerido, entonces en hora buena, y “a” trabajar.