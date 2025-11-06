Se puede decir... Que empieza a desgranar la mazorca ‘Judicial’

Ha renunciado ante el Senado el primer juez que fue elegido, que estaba empezando a ejercer su hueso en el Centro de Justicia Penal de Jalisco, con residencia en Puente Grande, sin decir la causa o razón, pero que se considera sin especular, que fue porque le quedó grande el ser juzgador, y como él, habrá otras renuncias, pues los nombramientos en la mayoría de los casos fueron hechos por conducto de las afamadas reformitas que de reformas no tienen nada, ya que están respaldadas por asesores, que cuestan un “ojo” de la cara.