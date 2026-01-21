Se puede decir ... Que habrá despido ‘masivo’

La cantidad de despedidos será de mil novecientos trabajadores que pertenecen al segundo turno, debido a que la demanda de carros eléctricos en Estados Unidos ha sido baja, sin embargo, el gobernador echado pa’ delante, ni tarde ni perezoso ya les lanzó un mensaje de apoyo, en el sentido de que tendrán ippso facto trabajo, de acuerdo a su capacidad, actitud que es de encomio tal gesto del señor gobernador de Coahuila, a parte de que serán liquidados de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, pues dentro de lo malo “serán” colocados.