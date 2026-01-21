Se puede decir ... Que habrá despido ‘masivo’

/ 21 enero 2026
    Se puede decir ... Que habrá despido ‘masivo’
    El logotipo de General Motors en su sede de Detroit. Foto: AP/Paul Sancya

Pero no se puede decir... Que será en “GM”

La cantidad de despedidos será de mil novecientos trabajadores que pertenecen al segundo turno, debido a que la demanda de carros eléctricos en Estados Unidos ha sido baja, sin embargo, el gobernador echado pa’ delante, ni tarde ni perezoso ya les lanzó un mensaje de apoyo, en el sentido de que tendrán ippso facto trabajo, de acuerdo a su capacidad, actitud que es de encomio tal gesto del señor gobernador de Coahuila, a parte de que serán liquidados de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, pues dentro de lo malo “serán” colocados.

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos de Coahuila.

