Jugadora de la selección de Irán rechaza asilo en Australia y revela donde se esconden sus otras compañeras

Una de las integrantes del equipo femenino de fútbol iraní a la que se le concedió asilo en Australia cambió de opinión en el último momento y abordó un avión de regreso a casa, aunque reveló el lugar secreto donde se escondían sus compañeras de equipo, dijeron las autoridades el miércoles.

La delantera Mohaddeseh Zolfi, de 21 años, y la miembro del personal de apoyo Zahra Solton Moshehkar se unieron a otras cinco personas para aceptar una oferta para quedarse en un lugar seguro en Down Under, anunció el miércoles el ministro del Interior de Australia, Tony Burke, en el parlamento.

TE PUEDE INTERESAR: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insta al pueblo iraní a derrocar al régimen opresor

Pero “una de las dos que había tomado la decisión de quedarse anoche había hablado con algunos de los compañeros que se habían ido y había cambiado de opinión”, dijo Burke, sin especificar cuál de las dos era.

“En Australia, la gente puede cambiar de opinión y viajar”, añadió. “Por eso, respetamos el contexto en el que tomó esa decisión”.

Sin embargo, la integrante que cambió de opinión se puso en contacto con la embajada de Irán y reveló el espacio seguro secreto donde se alojaban todas ellas, según se supo.

Las cinco jugadoras a las que ya se les había concedido asilo (Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh y Mona Hamoudi) se vieron obligadas a trasladarse a un lugar nuevo y seguro.

Irán ha acusado a Australia de tomar a sus atletas como “rehenes” después del repentino cambio de actitud del miembro del equipo.

“Mataron a más de 165 colegialas iraníes inocentes en un ataque con doble Tomahawk en la ciudad de Minab, ¿y ahora quieren tomar como rehenes a nuestras atletas con el pretexto de ‘salvarlas’?”, publicó en línea Esmail Baghaei Hamaneh, diplomático iraní y actual portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. “La audacia y la hipocresía son asombrosas”.

A la selección femenina de fútbol de Irán: no se preocupen, Irán los espera con los brazos abiertos. ¡Vuelvan a casa!

Los jugadores iraníes pidieron ayuda al gobierno australiano para permanecer en el país después de que su negativa a cantar el himno nacional en un partido de la Copa de Asia la semana pasada provocó una reacción violenta, justo cuando estalló la guerra con Estados Unidos e Israel.

Los medios estatales iraníes los calificaron de “traidores de guerra”.

Los funcionarios australianos separaron a los miembros del equipo y al personal de su seguridad en el aeropuerto de Sydney y les ofrecieron la oportunidad de solicitar asilo en Australia antes de abordar su vuelo de regreso a Irán .

Muchos jugadores preguntaron si sus familias podrían abandonar Irán y unirse a ellos si decidían quedarse, dijo Burke a los periodistas en Canberra.

Obviamente, cuando las personas son residentes permanentes, tienen derecho a patrocinar a otros familiares. Pero todo esto solo cobra relevancia si logran salir de Irán desde el principio, dijo.

Los jugadores y el personal que se fueron ya aterrizaron en Kuala Lumpur, Malasia, antes de partir hacia Irán.

La campaña del equipo iraní en el torneo comenzó justo cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán , matando al líder supremo de larga data de la República Islámica, el ayatolá Ali Khamenei.