Los acusados de planear el asesinato del presidente de Haití serán juzgados

Por: David C. Adams

El último presidente electo de Haití, Jovenel Moise, estaba en su dormitorio en la madrugada del 7 de julio de 2021, cuando unos atacantes irrumpieron y lo acribillaron a balazos, según la fiscalía. Sufrió 12 heridas de bala en la cara, el pecho y las extremidades, y murió en el acto.

Ahora, tras un retraso de casi tres años, comienza en Miami el juicio contra cuatro hombres acusados de conspirar para asesinar a Moise, y se espera que las declaraciones iniciales tengan lugar el martes.

Una acusación de la fiscalía estadounidense imputaba originalmente a 11 hombres en un complot que incluía a un equipo de exsoldados colombianos contratados por una empresa de seguridad del sur de Florida.

El asesinato de Moise sumió a Haití en el caos, con pandillas armadas que tomaron el control de amplias zonas de la capital y desencadenaron una crisis humanitaria.

De los 11, cinco se declararon culpables y fueron condenados a cadena perpetua. Una sexta persona se declaró culpable de un cargo de proporcionar chalecos antibalas a los conspiradores y fue condenada a nueve años. El juicio de uno de los acusados se aplazó por motivos médicos. Los cuatro restantes están siendo juzgados en Miami.

La mayoría de los soldados colombianos están encarcelados en Haití, acusados en un caso distinto.

El juicio estadounidense se centra exclusivamente en un puñado de acusados vinculados al sur de Florida, y algunos expertos afirman que esto puede dejar sin respuesta algunas preguntas importantes sobre el crimen.

“La parte haitiana de la ecuación está notoriamente ausente”, dijo Jake Johnston, experto en Haití del Centro de Investigación Económica y Política de Washington. D. C., quien ha examinado las pruebas pro bono en nombre de uno de los acusados.

¿QUIÉNES SON LOS ACUSADOS?

El juicio se centra en las acciones de una pequeña empresa de seguridad de la zona de Miami, Counter Terrorist Unit Federal Academy, o CTU, y sus copropietarios, Antonio Intriago, venezolano-estadounidense, y Arcangel Pretel Ortiz, que es colombiano. Los fiscales afirman que contrataron a los mercenarios colombianos.

También están acusados un socio comercial, Walter Veintemilla, ecuatoriano-estadounidense, quien, según los fiscales, ayudó a financiar el trabajo de la CTU en Haití, y James Solages, estadounidense de origen haitiano, agente de seguridad.

Un quinto acusado, Christian Sanon, pastor haitiano-estadounidense, será juzgado por separado tras haber sido operado el mes pasado de cáncer de colon.

Los cinco han estado detenidos desde su arresto y están acusados de conspiración para secuestrar y matar a una persona fuera de Estados Unidos. Si son declarados culpables, se enfrentan a cadena perpetua.

En Haití, la lista de acusados es mucho más larga e incluye a un exjuez de la Corte Suprema, un exfuncionario del Ministerio de Justicia, dos miembros de alto rango del equipo de seguridad del presidente y varios agentes de policía.

Del equipo de mercenarios, tres murieron en un tiroteo la noche del asesinato de Moise, 17 están encarcelados en Haití y dos fueron extraditados a Estados Unidos, se declararon culpables y fueron condenados a cadena perpetua. Se espera que testifiquen en el caso de Miami.

¿POR QUÉ MATARON A MOISE?

Cuando fue asesinado, Moise se acercaba al final de su presidencia y era profundamente impopular, acusado de corrupción y abusos contra los derechos humanos. En febrero de 2021, evitó un primer intento de asesinarlo después de que, según las autoridades haitianas, los conspiradores no pudieron conseguir suficientes armas de fuego.

Martine Moise, esposa de Moise, recibió un disparo en el brazo y sobrevivió. Se espera que declare que oyó a unos hombres hablar en español durante el asesinato, aunque nunca vio sus caras.

Los fiscales afirman que la empresa de seguridad contrató a mercenarios colombianos como parte de un plan para acceder a contratos gubernamentales lucrativos en Haití. En un principio, el plan consistía en detener a Moise y entregarlo a Estados Unidos, pero luego se convirtió en un plan de asesinato, según los documentos judiciales. (Moise no estaba siendo investigado y era considerado un aliado de Estados Unidos).

Aunque los abogados de la defensa admiten que la empresa de seguridad contrató a los mercenarios, dicen que sus clientes no tenían conocimiento de un complot de asesinato. Sus clientes, señalan los abogados defensores, se limitaban a proporcionar seguridad para lo que creían que era una detención legal de Moise por delitos de corrupción y abuso de poder.

Los abogados de Intriago dicen que este se encontraba en una barbacoa en Texas la noche del asesinato y que no tuvo conocimiento del atentado hasta horas después.

“En algún momento, un grupo de haitianos decidió que iban a asesinar al presidente”, dijo Emmanuel Perez, abogado de Intriago. “Mi cliente no tenía ni idea de nada de eso”.

¿QUÉ PRUEBAS SE EXAMINARÁN?

Se mostrarán al jurado fotos de la escena del crimen, así como el video de un dron que, por razones desconocidas, sobrevolaba la residencia del presidente aquella noche. El video captó destellos de disparos y hombres moviéndose por la calle frente a la residencia presidencial antes de intentar huir.

También se espera que los fiscales presenten pruebas forenses de fragmentos de bala que, según ellos, coinciden con al menos una de las armas utilizadas por los mercenarios.

En el lugar de los hechos se encontró una orden de detención contra Moise firmada por un juez haitiano, que la empresa de seguridad del sur de Florida dijo creer en que es legítima. Sin embargo, el juez, Jean Noelcius, dijo en una reciente declaración en video que la firmó bajo coacción y que no tenía autoridad para hacerlo.

“Necesitaban una orden de detención”, declaró al tribunal Noelcius. “Me utilizaron como a una marioneta”.

Las pruebas de la acusación incluyen también un video de una de las cámaras de seguridad de la propia empresa en el que se oye a Solages decir a Intriago y Pretel que “Jovenel no va a salir vivo del país”.

