Dinos de Saltillo renueva a Erick Niño y Ramiro Pruneda para la temporada 2026 de la LFA
Los Dinos anunciaron la renovación del quarterback y el liniero ofensivo Ramiro Pruneda, quienes formarán parte del equipo para la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional
Los Dinos de Saltillo continúan definiendo su roster rumbo a la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional (LFA) y recientemente confirmaron la continuidad de dos jugadores importantes en su ofensiva: el mariscal de campo Erick Javier Niño de la Rosa y el liniero ofensivo Ramiro Pruneda.
A través de sus redes sociales, la organización anunció ambas renovaciones con publicaciones acompañadas del mensaje “Bienvenido a casa”, en referencia a la permanencia de los jugadores dentro del equipo para la próxima campaña. En los gráficos compartidos se destaca la continuidad de Niño como quarterback (QB) y de Pruneda como liniero ofensivo (OL) dentro de la ofensiva del conjunto saltillense.
En el caso de Erick Niño, se trata de un jugador originario de Saltillo que ha desarrollado gran parte de su trayectoria dentro de la franquicia. Su llegada al circuito profesional se dio tras ser seleccionado por Dinos en el Draft 2022, iniciando así su participación en la liga profesional mexicana.
Durante sus primeras campañas en la LFA, el mariscal de campo registró cifras como 767 yardas por pase, cuatro envíos de anotación y un 55.6 por ciento de efectividad en sus pases en temporada regular, números que reflejan su participación dentro del esquema ofensivo del equipo.
Además de su carrera como jugador, Niño también ha participado en proyectos de formación deportiva como entrenador y coordinador ofensivo en categorías juveniles, colaborando en el desarrollo de nuevos talentos en el futbol americano.
Por su parte, Ramiro Pruneda aporta experiencia al equipo. El liniero ofensivo originario de Monterrey tuvo una destacada carrera universitaria con los Borregos Salvajes Monterrey del Tecnológico de Monterrey, donde formó parte de una generación que consiguió múltiples campeonatos nacionales.
Posteriormente tuvo experiencia en el extranjero al integrarse a procesos de equipos de la National Football League, además de participar en otras ligas profesionales antes de integrarse al futbol americano profesional en México.
Con estas renovaciones, Dinos mantiene dentro de su ofensiva a dos jugadores con experiencia y vínculo con la organización, mientras continúa la preparación del equipo para afrontar la temporada 2026 de la LFA.