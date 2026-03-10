Dinos de Saltillo renueva a Erick Niño y Ramiro Pruneda para la temporada 2026 de la LFA

Los Dinos de Saltillo continúan definiendo su roster rumbo a la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional (LFA) y recientemente confirmaron la continuidad de dos jugadores importantes en su ofensiva: el mariscal de campo Erick Javier Niño de la Rosa y el liniero ofensivo Ramiro Pruneda.

A través de sus redes sociales, la organización anunció ambas renovaciones con publicaciones acompañadas del mensaje “Bienvenido a casa”, en referencia a la permanencia de los jugadores dentro del equipo para la próxima campaña. En los gráficos compartidos se destaca la continuidad de Niño como quarterback (QB) y de Pruneda como liniero ofensivo (OL) dentro de la ofensiva del conjunto saltillense.

En el caso de Erick Niño, se trata de un jugador originario de Saltillo que ha desarrollado gran parte de su trayectoria dentro de la franquicia. Su llegada al circuito profesional se dio tras ser seleccionado por Dinos en el Draft 2022, iniciando así su participación en la liga profesional mexicana.