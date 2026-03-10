Sujetos provocaron incendio que afectó a varios negocios, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 10 marzo 2026
    Sujetos provocaron incendio que afectó a varios negocios, en Saltillo
    El incendio no ha podido ser controlado por las autoridades.
    Sujetos provocaron incendio que afectó a varios negocios, en Saltillo
    Sujetos provocaron incendio que afectó a varios negocios, en Saltillo
    Sujetos provocaron incendio que afectó a varios negocios, en Saltillo

Al parecer fue provocado por pandilleros de la colonia La Minita

Un incendio provocado por pandilleros de la colonia Santa Teresa arrasó con varios negocios y dejó millonarias pérdidas materiales.

De acuerdo con habitantes del sector, todo comenzó en un terreno baldío ubicado sobre la calle Prolongación Pedro Ampudia, donde un grupo de personas habría iniciado la quema de desechos.

Vecinos señalaron que entre los involucrados se encontraba un sujeto apodado “La Brocha”, quien presuntamente encabezaba al grupo que prendió fuego a la basura acumulada en el lugar. En la parte trasera de ese predio se encuentran varios negocios que colindan con el bulevar Felipe Berriozábal, lo que provocó que el fuego se extendiera rápidamente hacia esa zona.

Algunos propietarios reclamaron al presunto responsable para que apagara el fuego; sin embargo, según testigos, el hombre se molestó y no hizo nada para controlar las llamas. Testigos indicaron que el sujeto vestía playera y pantalón negro, además de una cachucha color guinda.

A pesar de que se realizaron llamadas a las autoridades, vecinos señalaron que el fuego continuó extendiéndose y terminó afectando a varios establecimientos. Entre los negocios dañados se encuentran un almacén, un taller de reparación de elevadores, un expendio de cerveza, un pequeño comercio de comida y un negocio dedicado a la venta de ladrillos.

Las enormes columnas de humo pudieron observarse desde distintos puntos del sur y oriente de Saltillo, lo que generó múltiples reportes al sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos, además de cuatro pipas del municipio, cuyos elementos trabajaron para controlar el siniestro, logrando contenerlo en aproximadamente un 80 por ciento.

Hasta el cierre de esta edición, las labores para sofocar por completo el incendio aún continuaban.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El diputado Alfredo Paredes presentó un exhorto desde el Congreso de Coahuila para que autoridades educativas impulsen programas que faciliten a los estudiantes concluir sus estudios profesionales.

Diputado Alfredo Paredes pide a la SEP programas para facilitar conclusión de estudios profesionales
El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Estatal de Salud para fortalecer la prevención y detección temprana del cáncer en niñas, niños y adolescentes.

Congreso de Coahuila aprueba reforma para fortalecer detección temprana de cáncer infantil
En las licitaciones no han participado empresas coahuilenses dentro de los consorcios que han participado hasta ahora.

Buscan 200 empresarios de Coahuila y Nuevo León ser proveedores de construcción del Tren de Pasajeros
Actualmente varios procesos internos se encuentran en revisión dentro de la institución.

Tec Saltillo investiga presuntas conductas inapropiadas, tras señalamientos en el 8M
Durante el evento ofrecerán mastografías, papanicolaou, exploraciones de mama y consulta médica

Invita DIF Saltillo a la Feria de la Mujer; ofrecerán servicios gratuitos
Narcopolítica: Los genes

Narcopolítica: Los genes
El bendito idioma trumpista

El bendito idioma trumpista
true

Corrupción en Aduanas: sobran evidencias; falta voluntad para llegar al fondo