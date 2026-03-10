Sujetos provocaron incendio que afectó a varios negocios, en Saltillo

Un incendio provocado por pandilleros de la colonia Santa Teresa arrasó con varios negocios y dejó millonarias pérdidas materiales.

De acuerdo con habitantes del sector, todo comenzó en un terreno baldío ubicado sobre la calle Prolongación Pedro Ampudia, donde un grupo de personas habría iniciado la quema de desechos.

Vecinos señalaron que entre los involucrados se encontraba un sujeto apodado “La Brocha”, quien presuntamente encabezaba al grupo que prendió fuego a la basura acumulada en el lugar. En la parte trasera de ese predio se encuentran varios negocios que colindan con el bulevar Felipe Berriozábal, lo que provocó que el fuego se extendiera rápidamente hacia esa zona.

Algunos propietarios reclamaron al presunto responsable para que apagara el fuego; sin embargo, según testigos, el hombre se molestó y no hizo nada para controlar las llamas. Testigos indicaron que el sujeto vestía playera y pantalón negro, además de una cachucha color guinda.

A pesar de que se realizaron llamadas a las autoridades, vecinos señalaron que el fuego continuó extendiéndose y terminó afectando a varios establecimientos. Entre los negocios dañados se encuentran un almacén, un taller de reparación de elevadores, un expendio de cerveza, un pequeño comercio de comida y un negocio dedicado a la venta de ladrillos.

Las enormes columnas de humo pudieron observarse desde distintos puntos del sur y oriente de Saltillo, lo que generó múltiples reportes al sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos, además de cuatro pipas del municipio, cuyos elementos trabajaron para controlar el siniestro, logrando contenerlo en aproximadamente un 80 por ciento.

Hasta el cierre de esta edición, las labores para sofocar por completo el incendio aún continuaban.