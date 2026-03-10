Jimulcazo ambiental

El evento “El Jimulcazo 2026” se encuentra en medio de la polémica debido a que se realizó en el Cañón de Jimulco, un área natural protegida, por lo que no contaba con permisos para su realización, así como la participación de servidores públicos y mandos de diversos cuerpos de seguridad.

