Jimulcazo ambiental

Monsi
por Monsi
CARTONES / 10 marzo 2026
    Jimulcazo ambiental
El evento “El Jimulcazo 2026” se encuentra en medio de la polémica debido a que se realizó en el Cañón de Jimulco, un área natural protegida, por lo que no contaba con permisos para su realización, así como la participación de servidores públicos y mandos de diversos cuerpos de seguridad.

