Se puede decir... Que llegó en forma ‘aparatosa’

Arribó a Michoacán, el contingente de todos los cuicos habidos y por haber en sus respectivas camionetas que dejaron boquiabiertos a los michoacanos y a todo el país, para proteger, defender y salvaguardar a los habitantes de ese Estado, y en especial a la viuda y sustituta del Alcalde que fue arteramente asesinado, y aunque a pesar de todo ese aparatoso equipo de fuerzas federales, los criminales hace horas que huyeron o se encuentran fuera de México, y ahora solo queda esperar, cuánto se tardarán en “detener” a los asesinos.