Se puede decir... Que llegó en forma ‘aparatosa’

Opinión
/ 12 noviembre 2025
    En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Sedena, a través de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano llevaron a cabo un despliegue de tropas hacia el estado de Michoacán. Foto: Cuartoscuro/Secretaria de la Defensa Nacional

Pero no se puede decir...Que ya para “qué”

Arribó a Michoacán, el contingente de todos los cuicos habidos y por haber en sus respectivas camionetas que dejaron boquiabiertos a los michoacanos y a todo el país, para proteger, defender y salvaguardar a los habitantes de ese Estado, y en especial a la viuda y sustituta del Alcalde que fue arteramente asesinado, y aunque a pesar de todo ese aparatoso equipo de fuerzas federales, los criminales hace horas que huyeron o se encuentran fuera de México, y ahora solo queda esperar, cuánto se tardarán en “detener” a los asesinos.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

