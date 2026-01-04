Se puede decir... Que los trenes se construyeron al ái se ‘va’

Al día de hoy, al parecer se llevan cerca de siete mil accidentes de trenes, y de esa suma, mil 500 son descarrilamientos, como el del Tren Interoceánico, lo que da una idea que la construcción de la mayoría de ellos se hizo al aventón, y con la más absoluta irresponsabilidad, donde jamás les interesó la obra ferroviaria, sino lo que se obtuviera de ellas, emulando al Porfiriato , donde para hacerse millonarios, a los compadres y gobernadores de don Porfirio, les recomendaba: hagan obras, y el dinero les llegará a “manos” llenas.