Se puede decir... Que los trenes se construyeron al ái se ‘va’
/ 4 enero 2026
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
Pero no se puede decir... Que fueron de AMLO otra ‘farsa’
Al día de hoy, al parecer se llevan cerca de siete mil accidentes de trenes, y de esa suma, mil 500 son descarrilamientos, como el del Tren Interoceánico, lo que da una idea que la construcción de la mayoría de ellos se hizo al aventón, y con la más absoluta irresponsabilidad, donde jamás les interesó la obra ferroviaria, sino lo que se obtuviera de ellas, emulando al Porfiriato, donde para hacerse millonarios, a los compadres y gobernadores de don Porfirio, les recomendaba: hagan obras, y el dinero les llegará a “manos” llenas.