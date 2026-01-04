Se puede decir... Que los trenes se construyeron al ái se ‘va’

/ 4 enero 2026
    Se puede decir... Que los trenes se construyeron al ái se ‘va’
    FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL/CUARTOSCURO

Pero no se puede decir... Que fueron de AMLO otra ‘farsa’

Al día de hoy, al parecer se llevan cerca de siete mil accidentes de trenes, y de esa suma, mil 500 son descarrilamientos, como el del Tren Interoceánico, lo que da una idea que la construcción de la mayoría de ellos se hizo al aventón, y con la más absoluta irresponsabilidad, donde jamás les interesó la obra ferroviaria, sino lo que se obtuviera de ellas, emulando al Porfiriato, donde para hacerse millonarios, a los compadres y gobernadores de don Porfirio, les recomendaba: hagan obras, y el dinero les llegará a “manos” llenas.

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

