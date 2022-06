Se puede decir ..Que MORENA tiene al frente a un solo “hombre”

Pero no se puede decir...Que él es “AMLO “. Fue quien inventó a dicho partido, y su funcionamiento lo dirige y maneja a su antojo, y lo hace sin el apoyo de agrupaciones, sino que nada más sus chicharrones truenan, y todos sus subalternos lo obedecen al pie de la letra, y no se diga sus dóciles fichas, por eso el Primer Mandatario ya no usa llavero, sino que al cinto trae colgado un abre latas, con el que abre a su antojo cuanta corcholata se le antoja, y al paso que va, cuando quiera escoger a la indicada, no sabrá a cuál “dar” el dedazo.