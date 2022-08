Pero no se puede decir...Que se sabe desde que arrancó el “sexenio”. En la toma de posesión de AMLO, como a la mitad de su discurso, emitió algunas palabras referentes a la corrupción imperante, lo que incomodó a Enrique Peña Nieto, quien fijó su mirada pelando los ojos, sobre el Presidente, o sea que en ese momento ya se conocían las movidas del ex presidente, y que no se tocaron hasta hoy, lo que ...