Se puede decir... Que para Trump llevan droga todas las lanchas que navegan por el ‘Caribe’

Su fobia en su contra son crímenes de lesa humanidad, porque la mayoría de ellas son tripuladas por pacíficos pescadores que tienen como medio de vida la pesca, y nada tienen que ver con el delito de narcotráfico del que los acusa el diabólico Presidente, quien los asesina, sembrando miedo, sosobra e intranquilidad en tal mar, al ordenar disparar a todas las indefensas embarcaciones, que según él, llevan veneno a Estados Unidos, y con eso, el infernal agresor de paso está afectando a la industria pesquera de Trinidad y Tobago que la daña “sobre” manera.