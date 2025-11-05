Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’

Opinión
/ 5 noviembre 2025
    Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
    Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, durante la presentación del plan de trabajo de hidrocarburos 2025-2030. Foto: Cuartoscuro/Gustavo Alberto

Pero no se puede decir...Que debería cerrar o “venderse”

En estos momentos la petrolera mexicana, es la única en su género, que a nivel mundial produce pérdidas, que asombra y no se puede creer, y es que desde los tiempos del Sexenio del general Lázaro Cárdenas, que tuvo la brillante idea de expropiarla, fue utilizada como caja chica de cada administración federal, contando con el abusivo sindicato que ya unidos los dos, la saquearon hasta que se cansaron, dejándola en la calle, y ahora ya arruinada, en la actualidad, es una “chatarra” improductiva.

Temas


Deudas

Localizaciones


México

Organizaciones


PEMEX
true

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

COMENTARIOS