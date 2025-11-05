Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’

En estos momentos la petrolera mexicana, es la única en su género, que a nivel mundial produce pérdidas, que asombra y no se puede creer, y es que desde los tiempos del Sexenio del general Lázaro Cárdenas, que tuvo la brillante idea de expropiarla, fue utilizada como caja chica de cada administración federal, contando con el abusivo sindicato que ya unidos los dos, la saquearon hasta que se cansaron, dejándola en la calle, y ahora ya arruinada, en la actualidad, es una “chatarra” improductiva.