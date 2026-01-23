Se puede decir... Que perderán los partidos ‘millones’

La Reforma Electoral contiene en su seno la tremenda reducción de novecientos millones de pesos, y tal daño iría a las arcas del PT y del PVEM, que no están en condiciones de recibir ese golpe económico, aunque tienen plena confianza de que si pasa la Reforma, para nada les afectará en sus planes y proyectos, pero la Federación ya les acaba de solicitar un acercamiento, con el fin de llegar un arreglo satisfactorio para que el asunto se solucione cuanto antes, sin la menor tardanza a “su” favor.