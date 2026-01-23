Se puede decir... Que perderán los partidos ‘millones’
+ Seguir en Seguir en Google
/ 23 enero 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Pero no se puede decir...Que es un gancho al “hígado”
La Reforma Electoral contiene en su seno la tremenda reducción de novecientos millones de pesos, y tal daño iría a las arcas del PT y del PVEM, que no están en condiciones de recibir ese golpe económico, aunque tienen plena confianza de que si pasa la Reforma, para nada les afectará en sus planes y proyectos, pero la Federación ya les acaba de solicitar un acercamiento, con el fin de llegar un arreglo satisfactorio para que el asunto se solucione cuanto antes, sin la menor tardanza a “su” favor.