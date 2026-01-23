Se puede decir... Que perderán los partidos ‘millones’

/ 23 enero 2026
    Se puede decir... Que perderán los partidos ‘millones’
    Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, y Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, durante la entrega de propuesta de Reforma Electoral en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro/Graciela López Herrera

Pero no se puede decir...Que es un gancho al “hígado”

La Reforma Electoral contiene en su seno la tremenda reducción de novecientos millones de pesos, y tal daño iría a las arcas del PT y del PVEM, que no están en condiciones de recibir ese golpe económico, aunque tienen plena confianza de que si pasa la Reforma, para nada les afectará en sus planes y proyectos, pero la Federación ya les acaba de solicitar un acercamiento, con el fin de llegar un arreglo satisfactorio para que el asunto se solucione cuanto antes, sin la menor tardanza a “su” favor.

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos de Coahuila.

Torreón: Actos vergonzosos
