Se puede decir... Que que el Tren Maya sigue dando de qué ‘hablar’

A parte de que no la concluyó el antecesor de Claudia, se la dejó a medias, con un costo triplicado, que como va, costará cinco u ocho veces más, al supuesto cálculo original, en fin, no hay la menor duda que es y será una obra de relumbrón, que al terminarse, -si es que se concluye-, acabará siendo un elefante blanco, tal y como ha resultado el costoso Aeropuerto Felipe Angeles, del cual, no quiero ni acordarme, y saben qué, todo esto es el resultado del supuesto régimen anterior, que todo lo hacía “sobre” las rodillas.