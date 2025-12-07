Se puede decir... Que se me ‘adelantó’

    Feretro con los restos del cómico Eduardo Manzano. Foto: Cuartiscuro/Edgar Negrete Lira

Pero no se puede decir... Que nunca me negó su amistad

Tuve la dicha de conocer en persona a don Eduardo Manzano, el gran Polivoz, la mañana del 15 de abril de mil novecientos sesenta y ocho, en ese día coincidimos para realizar, yo examen para locutor y el también o sea convivimos todo ese día, con otras veintisiete personas, donde pasamos el examen él, una maestra de Veracruz y yo, los demás reprobaron, y ese día terminamos a las siete de la noche, y nos invitó a ella y a mi a celebrarlo con una sabrosa cena en su hogar, que por cierto, todo el día no se cansó de bromear, y desde aquél día durante 57 años me brindó su amable amistad, descanse en Paz, apreciado Amigo.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

