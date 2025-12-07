Se puede decir... Que se me ‘adelantó’

Tuve la dicha de conocer en persona a don Eduardo Manzano, el gran Polivoz, la mañana del 15 de abril de mil novecientos sesenta y ocho, en ese día coincidimos para realizar, yo examen para locutor y el también o sea convivimos todo ese día, con otras veintisiete personas, donde pasamos el examen él, una maestra de Veracruz y yo, los demás reprobaron, y ese día terminamos a las siete de la noche, y nos invitó a ella y a mi a celebrarlo con una sabrosa cena en su hogar, que por cierto, todo el día no se cansó de bromear, y desde aquél día durante 57 años me brindó su amable amistad, descanse en Paz, apreciado Amigo.