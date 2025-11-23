Se puede decir... Que se quedó vestido y ‘alborotado’

/ 23 noviembre 2025
    Se puede decir... Que se quedó vestido y ‘alborotado’
    Pablo Campuzano de la Mora, abogado de Javier Duarte, sale de los Juzgados del Reclusorio Norte luego de que se declarara un receso a la audiencia del ex gobernador de Veracruz. Foto: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Pero no se puede decir... Que le negaron la libertad “anticipada”

Así es la vida, al ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte, que parecía le darían la libertad y saldría del Reclusorio Norte, dizque por bien portado, en realidad, la realidad fue otra, ya que la jueza de la causa, decretó que no lo dejó salir, simple y sencillamente porque no cumplió con todos y cada uno de los requisitos que impone la Ley de Ejecución Penal, a pesar de haber cumplido casi el noventa y cinco por ciento de su condena, así que el reo de marras, seguirá todavía prisionero, y la Navidad la celebrará -si es que tiene ánimo-, “tras” las rejas.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

