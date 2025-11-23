Se puede decir... Que se quedó vestido y ‘alborotado’

Así es la vida, al ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte, que parecía le darían la libertad y saldría del Reclusorio Norte, dizque por bien portado, en realidad, la realidad fue otra, ya que la jueza de la causa, decretó que no lo dejó salir, simple y sencillamente porque no cumplió con todos y cada uno de los requisitos que impone la Ley de Ejecución Penal, a pesar de haber cumplido casi el noventa y cinco por ciento de su condena, así que el reo de marras, seguirá todavía prisionero, y la Navidad la celebrará -si es que tiene ánimo-, “tras” las rejas.