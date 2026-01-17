Se puede decir... Que se trata de un violador ‘empedernido’
/ 17 enero 2026
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
Pero no se puede decir... Que es además un “frenético”
Trump todo lo viola en una forma violenta y a su antojo, siendo el caso más reciente la violación del Derecho Internacional en el caso del presidente Nicolás Maduro, en que lo atrapó sin respeto y por capricho, abusando de todo su agresivo y poderoso poderío militar, dando a conocer su miedo y cobardía, de que le respondería defendiéndose en la misma forma con el Ejército bolivariano, pero es el caso que ni las manos metió, y ahora espera de lo que se le viene encima, sacando las agallas y “sepa” defenderse.