Se puede decir... Que se trata de un violador ‘empedernido’

Opinión
/ 17 enero 2026
    Se puede decir... Que se trata de un violador ‘empedernido’
    Un hombre camina frente a un mural en Caracas. Cientos de chavistas marcharon para pedir el "rescate" del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos. Foto: EFE/Miguel Gutierrez

Pero no se puede decir... Que es además un “frenético”

Trump todo lo viola en una forma violenta y a su antojo, siendo el caso más reciente la violación del Derecho Internacional en el caso del presidente Nicolás Maduro, en que lo atrapó sin respeto y por capricho, abusando de todo su agresivo y poderoso poderío militar, dando a conocer su miedo y cobardía, de que le respondería defendiéndose en la misma forma con el Ejército bolivariano, pero es el caso que ni las manos metió, y ahora espera de lo que se le viene encima, sacando las agallas y “sepa” defenderse.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

