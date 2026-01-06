Se puede decir... Que simplemente tenía que ‘suceder’

Pero no se puede decir... Que sigue la amenaza ‘latente’

Ante este panorama de los sucesos acontecidos en Venezuela, es hora de que Claudia ponga los pies sobre la tierra, porque las amenazas lanzadas por el iracundo del presidente gringo en contra de varios países –incluyendo a México– no es cualquier cosa, por lo tanto, debe de ser muy cauta sobre tal hecho, y verter cualquier comentario al respecto con la cabeza fría, y no concretarse a leer lo escrito en la Historia mexicana, y si no, es mejor ver y callar, ya que Trump nada más está buscando cualquier pretexto “para” arremeter.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

