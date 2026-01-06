Se puede decir... Que simplemente tenía que ‘suceder’

Ante este panorama de los sucesos acontecidos en Venezuela, es hora de que Claudia ponga los pies sobre la tierra, porque las amenazas lanzadas por el iracundo del presidente gringo en contra de varios países –incluyendo a México– no es cualquier cosa, por lo tanto, debe de ser muy cauta sobre tal hecho, y verter cualquier comentario al respecto con la cabeza fría, y no concretarse a leer lo escrito en la Historia mexicana, y si no, es mejor ver y callar, ya que Trump nada más está buscando cualquier pretexto “para” arremeter.