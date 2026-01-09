Se puede decir... Que Trump a todos ‘sanciona’

Pero no se puede decir...Que también los “rebasa”. Es insoportable el agresivo proceder de éste Ente, sacudiendo, libros, escritos, doctrinas, democracias, sin respetar Soberanías y quién sabe cuánto más, y lo hace engallado, con tal furor y agresividad que no tienen límite, al grado de llegar al abuso, cuyo objetivo es decir que el único que ordena, manda y es el mero, mero es él, y nadie más, será o no será, al menos es lo que parece, y si no, los hechos que me desmientan o “lo” confirmen.