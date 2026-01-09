Se puede decir... Que Trump a todos ‘sanciona’

Opinión
/ 9 enero 2026
    Se puede decir... Que Trump a todos ‘sanciona’

Pero no se puede decir...Que también los “rebasa”. Es insoportable el agresivo proceder de éste Ente, sacudiendo, libros, escritos, doctrinas, democracias, sin respetar Soberanías y quién sabe cuánto más, y lo hace engallado, con tal furor y agresividad que no tienen límite, al grado de llegar al abuso, cuyo objetivo es decir que el único que ordena, manda y es el mero, mero es él, y nadie más, será o no será, al menos es lo que parece, y si no, los hechos que me desmientan o “lo” confirmen.

Temas


Democracia

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

COMENTARIOS

