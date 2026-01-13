Se puede decir... Que Trump está ‘insoportable’

Opinión
/ 13 enero 2026
    Se puede decir... Que Trump está ‘insoportable’
    El presidente Donald Trump observa por la ventana la construcción del salón de baile durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. Foto: AP/Alex Brandon

Pero no se puede decir... Que se le tendrá que “aguantar”

El mínimo tiempo será por el que dure el resto de su mandato, si es que no insiste en reelegirse, porque a estas alturas, ni en su propia casa lo soportan, por lo que no queda a ver que pasa con Él, mientras tanto, y por el momento, todos los países que ha amenazado cada día que amanece, se levantan con el Jesús en la boca, en espera que no la tome en contra de alguno de ellos, ya que los tiene en un puño el frenético Presidente, y los escoge a ojos cerrados, que dá la apariencia que goza con “sus” arrebatos.

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

