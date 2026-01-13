Se puede decir... Que Trump está ‘insoportable’
/ 13 enero 2026
Pero no se puede decir... Que se le tendrá que “aguantar”
El mínimo tiempo será por el que dure el resto de su mandato, si es que no insiste en reelegirse, porque a estas alturas, ni en su propia casa lo soportan, por lo que no queda a ver que pasa con Él, mientras tanto, y por el momento, todos los países que ha amenazado cada día que amanece, se levantan con el Jesús en la boca, en espera que no la tome en contra de alguno de ellos, ya que los tiene en un puño el frenético Presidente, y los escoge a ojos cerrados, que dá la apariencia que goza con “sus” arrebatos.