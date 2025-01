Segundas temporadas y ‘La Liberación’

Por haber dedicado la semana pasada el espacio desde el estreno de “Ana del Aire” al centenario del natalicio de Raúl Astor se nos quedó en el tintero recomendar buenos estrenos en el streaming.

Esto porque tan solo la plataforma de Netflix estrenó en la segunda semana del mes desde la serie documental “Jerry Springer: Peleas, Cámara, Acción”, sobre el conductor de uno de los populares “talk shows” norteamericanos de los años 90 que con su propuesta de “lucha libre” llegó a destronar a la famosa Oprah del primer lugar de audiencia con una narrativa de tele-basura que rige incluso a las televisoras regionales y locales de nuestros días, hasta la serie del género western “American Primeval”, un reflejo de la violenta complejidad del oeste norteamericano en sus comunidades primitivas donde sobresale la buena mano del cineasta Peter Berg, director de cintas como “Lone Survivor”, entre otras.

Pero por si esto fuera poco, la tercera semana del mes no se quedó atrás, ya que por un lado VIX estrenó este fin de semana la segunda temporada de la adaptación en formato de serie de “El Extraño Retorno de Diana Salazar”, protagonizada por la pareja que forman también en la vida real los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli, y por el otro de la de “Severance”, esa propuesta distópica que bajo la dirección del actor Ben Stiller para Apple TV Plus tiene al actor Adam Scott interpretando a Mark, un hombre que luego de la extraña desaparición de un compañero de trabajo desentraña una nueva forma de esclavitud laboral de la que ha sido objeto a partir de una intervención quirúrgica que no conocía.

Pero si hay una serie a la que hay que echarle definitivamente el ojo, no sólo por tratarse de una propuesta original sino por centrarse en un tema muy vigente como el abuso a una joven actriz por parte de un famoso director de cine en México y la sororidad (o no) de tres mujeres que conocen al supuesto perpetrador (Ilse Salas, Johanna Murillo y Cassandra Ciangherotti) es a “La Liberación”, la primera serie de la aclamada cineasta mexicana Alejandra Márquez Abello (“Las niñas bien”; “El norte sobre el vacío”) para la plataforma de Prime Video.

Lo más atractivo de esta serie es que si bien Alejandra es la cabeza de la misma, se trata de un trabajo colectivo desde su concepción de ella con sus actrices de “Las niñas bien” que se mueve en dos mundos paralelos donde por un lado vemos a un grupo de mujeres que encabezan las primeras actrices Ofelia Medina y Dolores Heredia en una aldea que a la manera de “Las brujas de Salem” son víctimas constantes de un patriarcado violento, y por el otro el México actual en el que a pesar de que se tenga una mujer como primera autoridad a nivel federal, aquello de que “llegamos todas” parece no evidenciarse del todo por el ambiente adverso en el que las mujeres se desenvuelven.

