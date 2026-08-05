Selección de candidatos

En el país nunca se introdujeron las bases para una selección democrática de candidatos. Parte de las insuficiencias del sistema político y la vigencia de partidocracias se explican porque nunca se quiso establecer en la ley un procedimiento común de elecciones primarias.

Los partidos de los regímenes presidenciales en el mundo han resuelto seleccionar a sus candidatos mediante elecciones primarias; fórmula razonable y prueba de competitividad. La definición de candidaturas es un tema de interés público. Los partidos son la puerta de acceso a cargos de elección popular. Las postulaciones independientes exitosas son la excepción, aquí e internacionalmente.

Hoy, difícilmente habría acuerdo para obligar a los partidos a seleccionar a sus candidatos mediante elecciones primarias, eventualmente organizadas por la autoridad electoral en una fecha común y con reglas homogéneas. Se trata de un terreno prácticamente inédito: la experiencia de procesos internos competidos es escasa. El PAN, que en sus orígenes contaba con reglas para una contienda interna resuelta por un número reducido, pero representativo de electores, perdería esa encomiable tradición. Vicente Fox fue el primer candidato presidencial surgido al margen de ese mecanismo, mientras que Felipe Calderón ganó en una elección primaria competida.

El PRI decidió seleccionar a su candidato presidencial para la elección de 2000 mediante una elección primaria. El proceso fue organizado por José Antonio González Fernández, Dulce María Sauri y Fernando Gutiérrez Barrios. Participaron más de 10 millones de votantes. Compitieron Francisco Labastida, Roberto Madrazo, Humberto Roque y Manuel Bartlett. Fue una contienda auténtica, ordenada y sin mayores complicaciones.

Labastida nunca comprendió el valor político de ese triunfo y ha señalado que contribuyó a su derrota. Aunque no sea así, para muchos aquella experiencia confirmó la idea de que una elección primaria divide y debilita.

Más recientemente, la coalición integrada por PRI, PAN y PRD, en el marco del Frente Amplio por México, diseñó un ingenioso mecanismo de selección que combinaba votaciones y encuestas. Hubo competencia y debates, pero faltó lo fundamental: la votación prevista para la etapa final. Los partidos acordaron suspender el proceso y declarar candidata a Xóchitl Gálvez.

Las dirigencias partidistas han recurrido cada vez más a las encuestas para definir candidaturas. Error. Estas no sirven a ese propósito, sobre todo cuando la contienda no está acompañada de una competencia auténtica, con debates, proselitismo en territorio y presencia en los medios. Además, es frecuente que los organizadores no transparenten aspectos esenciales de la metodología. Sin campaña, una encuesta suele favorecer al aspirante más conocido, no necesariamente al mejor, más competitivo o más representativo.

Morena enfrenta una fuerte presión interna en la selección de candidatos porque sigue siendo el partido con mayores posibilidades de triunfo. La situación resulta ahora más compleja por las implicaciones legales y políticas derivadas de la relación de prospectos con el crimen organizado. La ley cambió y otorgó al INE la tarea de participar con los partidos en la validación de candidaturas, una función ajena a su responsabilidad de organizar elecciones; además, plantea un problema difícil de resolver: la única forma de privar a una persona del derecho a ser votada es que esté sujeta a proceso penal. La maledicencia, incluso la sospecha fundada, no basta.