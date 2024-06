Shifty Shellshock, Celine Dion y Ana Gabriel

Luego del fin de semana en el que la cantante norteamericana Taylor Swift siguió dando nota con el final de su gira mundial de “Eras” en Londres la música en inglés se cubrió de luto.

Esto porque el lunes 24 se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de Shifty Shellshock, vocalista líder de la banda de rap-rock Crazy Town que tuvo su mayor éxito a los inicios del nuevo milenio con el tema “Butterfly”, tercer sencillo de su disco debut “The Gift of the Fame”, a los 49 años de edad debido a una sobredosis de drogas. Descanse en paz.

Nacido con el nombre de pila de Seth Brooks Binzer el 23 de agosto de 1974 en Los Ángeles, California, los pininos de Shifty (su nombre artístico) en la escena musical se dieron en el año de 1992 al conocer al vocalista inicial y fundador de la banda Bret Mazur, con quien primero se dio a conocer con la agrupación llamada “The Brimstone Sluggers”; para 1999 se transforman en Crazy Town y a partir de su participación en la gira de rock pesado Ozzfest del 2000 es cuando comienzan a hacer historia; se desintegran poco después de que el segundo álbum, “Darkhorse”, es un fracaso en ventas, pero al reformarse en el 2007 siguieron vigentes hasta sacar un tercer álbum en el 2015.

El martes 25, por otro lado, se dio el estreno mundial a través de la plataforma de Prime Video del largometraje documental “Soy Celine Dion”, de Irene Taylor, un asomo precisamente a la vida de un artista tras bambalinas pero en este caso dando seguimiento a lo que en público dio a conocer la gigante cantante canadiense Celine Dion en el año 2022 justo cuando se había mudado a la ciudad de Las Vegas, Nevada, con la mejor intención de hacer lo que se conoce como una residencia en uno de sus tantos hoteles para brindar lo mejor de su trayectoria musical pero que muy a su pesar se detuvo abruptamente al ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida.

Así, la directora Taylor no solo nos da los antecedentes de esta enfermedad que culmina con una crisis de espasmos de la cantante que de verdad conmueve al espectador, pero en medio de todo esto damos un recorrido por la meteórica carrera de la intérprete de clásicos contemporáneos como el tema ganador del Oscar por la película “Titanic”, “My Heart Will Go On”, de 1997, sus antecedentes familiares y, sobre todo, su deseo y determinación de no claudicar y seguir adelante con su recuperación para volver lo más próximo posible a los escenarios.

En ese sentido, justo en vísperas del fin de semana donde se conmemora de manera oficial el Día del Orgullo Gay el viernes 28, la cantante mexicana Ana Gabriel, quien hace unas semanas también preocupó a sus seguidores al dar a conocer un delicado estado de salud que la hizo cancelar varias de las fechas de su gira, comunicó con gran alegría que se acababa de casar, según el periodista Jorge Carbajal, con una psicóloga peruana llamada Silvana Rojas. ¡Que viva el amor!

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com