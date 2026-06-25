Si nadie está al pendiente de mí ¿será porque nunca he mostrado esa necesidad o bien nunca he pedido que lo estén?
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Entre ayer y hoy me he topado con una situación que es demasiada común. Las personas que somos independientes, ayudadores y fuertes no recibimos la atención que damos a otras personas. No pienso que si doy debo de recibir igual. Pero sí pasa que en momentos nos sentimos abandonados, vulnerables, o francamente ofendidos. Sí. Me pasó ayer. Y un consultante me refirió algo similar hoy.
Mi primer comentario sería que no podemos esperar la satisfacción de necesidades que no mostramos. Ya lo dice la canción, “Lean on Me”. La canción dice que es un resultado del orgullo, eso de nos mostrar las necesidades o pedir. Pero ¡caray! El Día del Padre es obvio, ¿qué no? Ese es el caso de mi consultante. Día del Padre y ni un mensaje de ninguno de sus dos hijos. Él dice que siente que es porque se preocupó más por el bienestar material de la familia y se ve como no disponible emocionalmente. Yo no sé si sus hijos le tienen algún resentimiento, pero son adultos. Bien, alguna razón han de tener, o simplemente no se han dado cuenta de que a papá sí le afectó. Y ahora le queda a papá expresar esa necesidad y la falta que le hicieron los mensajes. Y a mí me toca remarcar, de manera sarcástica porque no tengo otra, que ayer fue mi biopsia y que sí sobreviví y que sí me pone nerviosa esperar los resultados. Y “gracias por estar al pendiente”. Nunca le he pedido a nadie que esté al pendiente de mí. He aceptado que me acompañe alguien cuando creo que es apropiado no echarme la aventura sola. Como me dijo un amigo, “Estás bien. No te hicieron gran cosa. No te está pasando nada.” Sí, ya sé. Lo mío siempre es poca cosa. Y normalmente lo es. Tal vez ayer estaba sensible o vulnerable o algo. Pero sí me molesté. Había avisado, pero a la próxima avisaré el día antes o esa mañana. Cierto es que no podrá nadie adivinar cuando sí requiero atención y cuando no. Tal vez debo advertir al mundo de mi sentir con anticipación. Hmmm...ni yo sé cómo me voy a sentir en un momento específico.
En este momento la única atención que requiero es la de Telmex. No hay internet en mi casa.
Y para quienes están con el pendiente, parece que Doña Matilde está embarazada.