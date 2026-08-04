Inversionistas podrán interrogar a Elon Musk sobre precios de acciones

Las acciones de SpaceX han caído a la mitad desde su pico de junio, mientras los inversionistas temen que Musk les exageró sobre sus perspectivas futuras. También se preparan para una negociación volátil, ya que algunos directivos de la empresa podrán vender acciones tras el vencimiento de la cláusula de prohibición.

Los inversionistas de la empresa espacial de Elon Musk tendrán la oportunidad de interrogarlo el martes, después de que SpaceX emita sus primeras ganancias trimestrales desde que salió a bolsa.

Las acciones subieron un 19% en su primer día de cotización, lo que convirtió a Musk en el primer billonario del mundo. La caída posterior de SpaceX, así como un descenso en las acciones de la empresa de vehículos eléctricos de Musk, Tesla, han reducido su fortuna a 726 mil millones de dólares, según Forbes.

PREGUNTAS CLAVES A MUSK

Es probable que le pregunten a Musk cuándo espera terminar las pruebas de los gigantescos cohetes Starship de SpaceX, que la NASA espera usar para volver a llevar hombres a la Luna, cuáles son sus planes para su red de satélites y qué perspectivas hay de poner en órbita centros de datos.

También podría enfrentar preguntas sobre rumores de que SpaceX se fusionará con Tesla, aunque ello probablemente ofrecerá pocos detalles. Ninguna de las dos compañías ha confirmado esos planes y Musk ha esquivado preguntas al señalar que las normas financieras le prohíben hablar del tema.

SpaceX está perdiendo dinero rápidamente, y según cálculos, las pérdidas netas del primer semestre del año superarán los más de 5 mil millones de dólares perdidos todo el año pasado. Algunos analistas han proyectado un fuerte repunte para el resto del año que la devolvería a la rentabilidad.

¿SE AVECINA UNA CAÍDA?

Analistas encuestados por FactSet vaticinan que para el segundo trimestre finalizado el 30 de junio, SpaceX reportará una pérdida neta de mil 900 millones de dólares, o 23 centavos por acción.

A los directivos de SpaceX se les prohibió vender en la oferta pública de junio, pero esa restricción empieza a relajarse el próximo jueves 6 de agosto de 2026, cuando más de 900 millones de acciones se liberen para su negociación, más que duplicando la cantidad actualmente disponible. Esa perspectiva ha pesado sobre las acciones, que cerraron el lunes 3 de agosto en 114.46 dólares, por debajo tanto del máximo de 225 dólares en junio como del precio de la OPI de 135 dólares.

El paquete de acciones disponibles tras el levantamiento de la cláusula de prohibición será el primero de varios que se podrán cotizar durante los próximos meses.