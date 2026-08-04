Saltillo: Para una visita placentera al centro de la ciudad

El calor ha cedido. Se observa una dinámica especial a la llegada de la noche. El tránsito se vuelve más denso que de costumbre, los estacionamientos se atiborran y hay una enorme cantidad de jóvenes circulando de un lado a otro.

Cruza el umbral de las 8:00 de la noche. Es fin de semana y, a diferencia de los otros días, el panorama en las calles del centro de Saltillo se transforma.

Mientras por la mañana el trajinar se da rumbo a los bancos, los trabajos y los comercios, por la noche son los centros de esparcimiento, restaurantes y bares los puntos de reunión. Saltillo nocturno es otro.

Los automóviles saturan sin problema las áreas restringidas durante el día por los parquímetros y hay algunos puestos de comida dispersos aquí y allá. La calle Allende se convierte en una vía de velocidad alta cuando empieza a disminuir el paso acostumbrado de los vehículos. Las condiciones en que se encuentra el pavimento al sur de esta vía hacen muy vulnerables a los autos estacionados y a las propias casas del sector.

Los centros de las ciudades en rápida expansión necesitaron de rehabilitación y búsqueda de alternativas para vivificarlos, al dinamizarse y diversificarse el crecimiento. Estos se iban apagando.

No fue la excepción en Saltillo. Con la llegada de empresas e industrias, la ciudad se expandió. Recuerdo la anécdota, contada hace unos años, de un niño originario de la zona norte cuya madre lo lleva al centro de nuestra ciudad. Visitan plazas e iglesias. Llegó algún otro fin de semana y el pequeño le preguntó a su mamá: “¿Cuándo vamos de nuevo al pueblito?”.

Pregunta derivada de su desconocimiento de esa otra parte de la ciudad, de hecho de la fundacional. En el norte, sur, oriente y poniente se crearon tales dinámicas de vida que no era necesario acudir al centro si se contaba con los servicios de educación, con el tema laboral resuelto, esparcimiento y asistencia espiritual en las respectivas zonas.

Se establecieron programas para revitalizar el centro de la ciudad y funcionaron para atraer gente, y a la par que esto se hacía, también durante el día se implementaron medidas que operan en lo contrario: la aplicación de los parquímetros.

Mientras los programas buscan atraer y lo logran, los parquímetros causan el efecto contrario. En el día, el público es cautivo y ha de pagar estancias para muchas horas. Más tarde, los asistentes nocturnos pueden estacionarse en donde quieran y no pasa nada.

Uno de los lados no agradables de la vida nocturna es la suciedad que aparece al día siguiente en las banquetas. No es basura acumulada, pues los servicios del camión recolector acuden puntualmente a realizar su trabajo, pero sí se trata de banquetas sucias donde antes estuvieron bolsas con desechos líquidos. Se acumula ahí la suciedad.