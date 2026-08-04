Ferretería Sieber, un negocio forjado durante 170 años en el corazón de Saltillo

Alejandro Villarreal Mireles, integrante de la tercera generación al frente del establecimiento, aclaró que la historia de la ferretería suele fecharse equivocadamente en 1885, pero sus orígenes reales se remontan a 1857. Tras el fallecimiento de uno de los socios, la firma se asoció con el señor Sieber —de origen alemán—, dando paso al nombre con el que se le conoce hasta la fecha.

La Ferretería Sieber forma parte del comercio de Saltillo desde mediados del siglo XIX. Con casi 170 años de permanencia en el centro histórico de la ciudad, el negocio ha sido administrado por tres generaciones de la familia Villarreal y actualmente continúa vigente, adaptándose a los cambios tecnológicos sin perder su valor histórico y familiar.

De acuerdo con Villarreal Mireles, la clave para mantenerse como una de las empresas más antiguas del país ha sido estar en constante innovación. “Fue de las primeras empresas en Saltillo y es de las más antiguas de todo México. Creció porque siempre estaba a la vanguardia; venías aquí a la ferretería y podías conseguir de todo tipo de mercancías”, destacó.

EL VALOR DE LA LEALTAD

La conducción de la ferretería ha pasado de manera continua a través de tres generaciones de la familia: comenzando por el abuelo Gustavo Villarreal Carrillo, seguido por el padre Alejandro Villarreal Mauri, y actualmente encabezada por Alejandro Villarreal Mireles.

Sin embargo, la historia del negocio también está ligada al compromiso de sus trabajadores. En la actualidad, el grupo genera alrededor de 60 empleos directos, 40 en el ramo ferretero y 20 más en su área de fabricación de blocks. Villarreal Mireles destacó la lealtad del personal, señalando que cuentan con colaboradores con 25, 40, 50 y hasta 60 años de trayectoria. En muchos casos, abuelos, hijos y nietos de una misma familia han trabajado dentro del establecimiento.

“Somos una empresa familiar que considera a muchos de sus trabajadores parte de la misma familia. Casi todos los empleados tienen años con nosotros; incluso hay quienes se pensionan y quieren seguir viniendo a visitarnos y pasearse con nosotros”, compartió.

LA EVOLUCIÓN DEL MOSTRADOR

A lo largo de casi dos siglos, el inventario del negocio ha cambiado al ritmo de los avances de la tecnología. La capacidad de adaptación se refleja en la transformación de los artículos que han pasado por sus anaqueles a través de las décadas:

-De la leña a la electricidad: Alejandro recordó cómo antes los calentadores de agua o boilers funcionaban a base de leña, mientras que hoy la tecnología ofrece sistemas de paso y eléctricos.

-Herramientas e iluminación: Pasaron de ser manuales a eléctricas e inalámbricas con cargador. Asimismo, de las antiguas lámparas de gas colgadas en los muros se pasó a la iluminación moderna.

-El cambio generacional en los artículos: En el renglón infantil, el mostrador transitó de los carritos de cuerda tradicionales a la época actual dominada por las tabletas y celulares.

TESTIGO DEL CRECIMIENTO URBANO

A lo largo de su trayectoria, la Ferretería Sieber ha conservado un acervo de planos históricos de sus fachadas, fotografías de época y piezas antiguas —como extintores antiguos y lámparas de gas— que dan cuenta de la transformación de Saltillo.

En sus primeros años, el establecimiento no solo abastecía a las familias locales, sino que aprovechaba la vía del tren que pasaba frente al local para embarcar mercancía hacia otros municipios de Coahuila. Asimismo, el edificio formó parte de la memoria afectiva de generaciones que acudían al centro histórico a comprar muebles, lámparas de buró y candiles para sus hogares.

Uno de los recuerdos más arraigados en la ciudadanía eran las exhibiciones navideñas: “Mucha gente venía a ver los famosos aparadores de la Ferretería Sieber para hacer sus cartas de Navidad; venían y veían los juguetes que estaban en los mostradores. Para nosotros, seguir en el centro histórico significa 100 por ciento tradición”, señaló Villarreal Mireles.